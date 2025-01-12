分送「兩個總統」的春聯 蘇巧慧：分享祝福 讓新北更好

民進黨立委蘇巧慧今天到新北市「汐止媽」濟德宮，發送她和賴清德總統聯名的春聯，外加前總統蔡英文的春聯，讓民眾一次領到「兩個總統」的春聯，分享兩個總統給民眾的新年祝福。

賴清德總統和副總統蕭美琴日前推出「六順和春」春聯，前總統蔡英文不久後也公布春聯題字「豐衣足食 好住安行」。蘇巧慧擔任民進黨新北市黨部主委，市黨部除印製賴、蕭與蘇的聯名春聯，再加碼印製「小英春聯」，讓蘇巧慧今早帶到汐止濟德宮發送給民眾。

蘇巧慧表示，今天是她在汐止發送總統春聯的第5場活動，因為很受歡迎，統計已經發出超過兩萬張。前總統蔡英文推出春聯後，服務處發現詢問度高，她和市黨部決定加碼印製限量小英總統春聯，同步發送給民眾，祝福大家2025都可以平安過好年。

蘇巧慧今早10時30分左右抵達濟德宮，主委許仲辰和管委會成員出面接待。蘇巧慧與許仲辰、民進黨市黨部汐止區督導詹光明，擔任汐止區主任的市議員張錦豪秘書李巧函，先入廟參拜後，再到廟前廣場，依序發送春聯給排隊已久的民眾。