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小基地建案難整體都更規畫 專家籲拉大容獎差距來減少

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北三重六張街建案鄰損案面積僅90坪，這類小基地都更引發討論。圖為鄰損還未致樓倒前情況。圖／本報資料照片
新北三重六張街建案鄰損案面積僅90坪，這類小基地都更引發討論。圖為鄰損還未致樓倒前情況。圖／本報資料照片

三重鄰損建案小基地現象引發討論，新北市都市更新學會理事長辜永奇認為，這類小基地建案危險性真的比較高，又無法做整體規畫，現在危老跟一般都更容獎上限差距太小，建議調整差距，讓小建案在不得已情況下減少。

新北三重六張街建案鄰損案面積僅90坪，截至去年11月中旬，新北市共核准587件危老案，其中小於100坪有220件，小基地建案是否安全、是否真正能「都市更新」引發討論。

辜永奇指出，其實這類小建案不只有新北，台北市也有滿多類似狀況，以這次六張街建案來說，三重本來地下水位比較高，地質就較危險，而可能左右鄰居不想改建成為小基地；其實小基地危險性真的比較高，那也沒辦法說做平面車位等整體規畫。

外界也好奇，這類小基地變多，政府有無辦法減少或推動更多大面積都更？辜永奇坦言「很難」，願不願意改建畢竟是居民權利，且小基地整合上是比較輕鬆；政府只能從獎勵機制上去調整，都更容獎最高50%、危老容獎40%就沒有差距很大，應調整差距，讓大家往一般都更來走。

辜永奇表示，其實很多這類小建地申請案，很多建商會先申請再設法去整併周圍居民；這類危老都更建案不會有居民抗爭問題，但很多都更案基地本身條件沒有好，卻又給高額獎勵，自己個人是反對小範圍危老都更，建議提整獎勵讓小基地申請強度降低，讓這類小建案在不得已情況下減少。

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