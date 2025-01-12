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新北市長選戰對上張麗善？蘇巧慧：我努力成為最好人選
民進黨立委蘇巧慧志在參選新北市長，今天她到汐止發送春聯時，媒體詢問國民黨對手可能是雲林縣長張麗善的看法。蘇巧慧表示，她會努力成為新北（市長）最好的人選。
蘇巧慧擔任民進黨新北市黨部主委，今天上午她前往「汐止媽」濟德宮參拜，並發送賴清德總統、副總統蕭美琴與她聯名的「六順和春」春聯，以及前總統蔡英文「豐衣足食 好住安行」春聯。
民眾黨昨天在自由廣場舉辦「111，釘孤枝」集會抗議司法不公，國民黨十多名立委出席，張麗善是唯一站台的國民黨縣市長。媒體今天詢問蘇巧慧，國民黨可能推派張麗善參選新北市的長看法。
蘇巧慧說，她就是把自己立委的工作做好，在國會有表現，在地方也盡力為鄉親服務，至於國民黨的人選，就讓國民黨決定，她會努力成為新北（市長）最好的人。
民眾黨「釘孤枝」活動現場，有人發起罷免民進黨立委連署。媒體詢問蘇巧慧，國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示不會罷免綠委，但前助理卻參與發起罷免綠委的看法。
蘇巧慧表示，國民黨一向就是說一套做一套，看看他們在國會的表現，即便通過國會擴權法案被宣告違憲，依然繼續提出許多的惡法。在罷免這部分，其實他們就是害怕民意的憤怒，所以才會加嚴連署罷免要件，把人民的罷免權修掉，我想大家都看在眼裡，看得很清楚。
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