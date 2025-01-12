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三重鄰損案小基地引討論 危老條例時程獎勵今年將歸零

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北三重六張街建案鄰損案面積僅90坪，這類小基地都更引發討論。圖為鄰損還未致樓倒前情況。圖／本報資料照片
新北三重六張街建案鄰損案面積僅90坪，這類小基地都更引發討論。圖為鄰損還未致樓倒前情況。圖／本報資料照片

三重鄰損建案因基地小引發討論，其實像該案走危老都更的小建案不少件，尤其「危老重建條例」中的時程獎勵到今年五月就結束，不少人趕在獎勵結束前申請。新北都更處表示，地價越貴的行政區越容易出現小基地危老都更，像板橋、中永和及新店等地都是。

新北三重六張街建案鄰損案面積僅90坪，截至去年11月中旬，新北市共核准587件危老案，其中小於100坪有220件。其實過去就有民代批評，若鼓勵小基地重建，將妨礙大基地發展 ，巷弄、公共空間等都無法規畫，甚至有小區塊被放棄；政府也是希望藉由街廓型大面積都更，達到整體規畫，也完善周邊機能。

新北都更處副處長李擇仁指出，其實很多小面積都更案都是自然人自行找營造商，或者也有先申請完「待價而沽」，也有些建商沒那麼多資金就做小基地先小賺錢即可。其實法規上並沒有限制小面積建地，只要不是建築法相關規定的畸零地都能蓋，板橋、中永和及新店等地價較高的行政區就比較容易出現危老都更案。

李擇仁表示，如此小基地確實比較無法「街廓型都更」，規畫周邊公園、廣場等公設，因此市府現在也推動市長官邸、永和、土城、樹林行政園區等大面積公辦都更，帶動周邊環境改善，也盼以公辦示範案引領民間跟進。

李擇仁提到，「危老重建條例」近今年5月就要結束時程獎勵，接下來就只能申請規模獎勵，而到2027年將落日；不過就國土署資料，危老還是現在改建中最多的，就目前情況來看，未來應該是會將危老條例精神納入「都市更新條例」中。

永和 都更

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