降低路殺新北設7處生態廊道 目標2026年增至10處

為降低路殺，新北農業局現已設7處生態廊道，其中汐止區八連路經調查發現，6月為路殺高峰曾發生24次路殺，農業局設置一處階梯式生態廊道，引導動物進入地下廊道；今年將針對三芝、石碇、坪林區生態調查，進而打造動物客製化生態廊道，預計於2026年將生態廊道增設至10處。

農業局說，汐止區八連路鄰近國道，是重要聯外道路，2023年調查路殺統計，發現6月份是路殺高峰期，共計發生24次，被路殺的物種多為蛙、蜥蜴、蛇等兩棲類動物；由於該路段曾多次觀察到保育類動物穿山甲、麝香貓及鼬獾、白鼻心等動物出沒，尤其有穿山甲覓食、挖掘等足跡。

為降低道路對棲地影響，農業局在路殺熱點區規畫階梯式生態廊道，包含誘導式斜坡及地下廊道。誘導式斜坡以砌石堆疊緩坡，引導動物進入地下廊道，進而安全地穿越馬路。地下廊道則採梯形設計，一側種植植物模擬野外環境，增加動物使用意願，另一側架設繩索供兩棲動物攀爬使用，地下廊道也具有排水功能。

農業局也沿線巡視，發現數個較深的集水井及箱涵，為防止小動物受困，設置砌石坡道及土包，並設置斜坡道，鋪設網布供動物自由穿梭，設置完成後曾觀察到白鼻心使用。