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少了國軍的民防演習挨轟 是主角被消失還是換龍套當家？

施政滿意67%再創新高 蔣萬安說話了：加倍推有感市政

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天出席適性化AI輔助程式學習計畫發布會暨親師生說明會。記者蘇健忠／攝影
蔣萬安今天出席適性化AI輔助程式學習計畫發布會暨親師生說明會。記者蘇健忠／攝影

台北市研考會公布最新蔣萬安施政民調，67%市民滿意蔣萬安的施政表現，達上任後歷次調查新高，另外有18%表示不滿意、15%無反應。蔣萬安今天上午出席活動受訪提出這兩年的亮點施政，並表示他會加倍努力，讓市民有感。

對於研考會最新民調滿意度創新高，蔣萬安今天出席適性化AI輔助程式學習計畫發布會暨親師生說明會，蔣說，民調都是參考，也謝謝市民朋友的肯定跟支持，他會加倍的努力來推動市政。

蔣萬安說，過去這段期間，市府非常努力不管是在上任第一年讓大巨蛋完工，去年也克服各項的困難和限制，讓大巨蛋舉辦演唱會。周杰倫的4場演唱會，就帶來總體消費來到17億，阿妹接續的演唱會包含跨年當天總共總體消費來到20億。另一方面市府也宣誓進入大都更時代，所以他上任這兩年，平均每1年核報的都更案件數，是過去每年平均等於幾乎翻倍，推出的都更八箭等等也逐步看到相關成效。

蔣也提到大家關心的交通，包括捷運興建6線齊發2.0，很困難，標出去的南北環段甚至捷運東環段，他也兌現承諾，上任之後2年內讓東環段動工。

另外蔣也分享，他上任後，包括第一年跟第二年這兩年的出生人數都創了近期的新高，台北市的生育率從上任前0.84到後來0.97，去年最新統計突破1，北市的新生兒人數是六都裡面唯一正成長，所以這也表示北市府提高生育獎勵，包括讓小家庭優先入住社宅，好孕專車等等，這些政策都看到了成果。當然還有很多市政需要持續的推動，他也會加倍努力，讓市民有感。

北市府 蔣萬安 都更

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