體驗茶鄉山水風情 坪林親水吊橋整修本月完工

位於新北坪林的親水吊橋是在地知名景點，不過前年檢測時發現主索嚴重鏽蝕，坪林區公所因此封閉整修，不少民眾都期待早日恢復通行。公所表示，工程先前遇山陀兒、康芮等颱風及冬季霪雨等氣候因素影響施工進度，預計本月完工。

坪林親水吊橋封閉檢修後，不只民眾往來不便利，也影響在地觀光及商圈情況。坪林區公所表示，吊橋主索及垂吊索經新北養工處檢測，有鏽蝕情形，為保障通行安全而封閉，經專業檢修完成後再行開放。該吊橋原預計去年10月啟用，也讓不少民眾相當期待。