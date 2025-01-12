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少了國軍的民防演習挨轟 是主角被消失還是換龍套當家？

體驗茶鄉山水風情 坪林親水吊橋整修本月完工

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
位於新北坪林的親水吊橋是在地知名景點。圖／新北市府提供
位於新北坪林的親水吊橋是在地知名景點。圖／新北市府提供

位於新北坪林的親水吊橋是在地知名景點，不過前年檢測時發現主索嚴重鏽蝕，坪林區公所因此封閉整修，不少民眾都期待早日恢復通行。公所表示，工程先前遇山陀兒、康芮等颱風及冬季霪雨等氣候因素影響施工進度，預計本月完工。

坪林親水吊橋封閉檢修後，不只民眾往來不便利，也影響在地觀光及商圈情況。坪林區公所表示，吊橋主索及垂吊索經新北養工處檢測，有鏽蝕情形，為保障通行安全而封閉，經專業檢修完成後再行開放。該吊橋原預計去年10月啟用，也讓不少民眾相當期待。

坪林區公所表示，坪林親水吊橋工程因施工期間遭遇山陀兒、康芮颱風以及冬季霪雨等氣候因素影響施工進度，目前吊橋主體已完成，刻正護岸補強及入口坡道改善，預定1月15日竣工。

坪林親水吊橋前年檢測時發現主索嚴重鏽蝕，坪林區公所因此封閉整修，預計本月將能完工。圖／坪林區公所提供
坪林親水吊橋前年檢測時發現主索嚴重鏽蝕，坪林區公所因此封閉整修，預計本月將能完工。圖／坪林區公所提供
位於新北坪林的親水吊橋是在地知名景點。圖／坪林區公所提供
位於新北坪林的親水吊橋是在地知名景點。圖／坪林區公所提供

吊橋 坪林 康芮颱風

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