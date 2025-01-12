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影／與美賓大合作用AI學Python 蔣萬安：創造國際級學習環境
台大副教授孔令傑、教育局副局長陳素慧、台北市長蔣萬安、美國在台協會文化新聞組組長王競時（Arend Zwartjes） 、賓州大學研究團隊代表林彥廷上午一起出席台北市與美賓州大學華頓商學院及AIT合作用AI學Python－適性化AI輔助程式學習計畫發布會暨親師生說明會。
賓州大學華頓商學院開發之適性化AI學習系統，將串接至「台北酷課雲學習平台」，並且結合台灣大學孔令傑教授Python程式線上課程。依據學生登入次數、繳交作業速度、影片觀看時間、評量正確程度、使用頻率等，調整學生的學習狀況、練習題難度，並決定該學習、補強的觀念，提供學生適性化的學習內容與練習、提升學習成效，讓過程更有趣，目前計有本市14所公私立高中，1,127位學生參與計畫。後續也將由美國在台協會美國創新中心活動規畫一系列親師生知能講座，包含AI實際應用、法規適用、資訊倫理素養宣導等議題，讓AI成為學習與陪伴的重要工具。
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