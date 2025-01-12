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新北公車年虧2億 民代要求檢討路線

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
新北市共350多條公車路線，有99條長年虧損，交通局每年補助約2億元維持，議員認為應檢討路線。記者李定宇／攝影
新北市共350多條公車路線，有99條長年虧損，交通局每年補助約2億元維持，議員認為應檢討路線。記者李定宇／攝影

新北市共350多條公車路線有99條長年虧損，交通局每年需補助約2億元維持。議員認為虧損是因未與捷運或YouBike站點結合，導致民眾搭乘意願低，應檢討路線。交通局表示，部分路線因偏遠地區通勤需求，虧損仍會補貼，未來將與業者適當調整路線。

新北境內公車業者包括大都會、國光、淡水等13家業者，營運350條市區及國道、快速路線，是新北市民通勤重要交通工具。不過350條公車路線有99條需交通局補貼，去年補貼最高為台北客運596約500萬元，大都會橘18補助440萬元、國光583補助380萬元、指南580補助360萬元等。

市議員黃淑君表示，新北市交通局公車路網規畫欠缺周全考量，過去大眾運輸檢討未納入公車路線規畫，她認為大眾運輸應積極納入公車、YouBike等連結，偏頗規畫會導致地方需求無法滿足。

黃淑君舉例，浮洲合宜住宅民眾反映585公車難以搭乘，經反映後才加開跳蛙公車解決居民到捷運站轉乘問題。

市議員顏蔚慈說，橘18交通路線多經過三蘆人口稠密地區，但民眾多習慣騎機車通勤，導致捷運站停車空間經常不足，管理單位應該定期檢討虧損原因，藉由TPASS推動使公車成為連結家戶到捷運路網，可降低民眾使用交通工具車流衝擊，也避免交通局高額補貼。

有乘客表示，583路線為原F225於2020年轉型，當初規畫主要提供五股到北市榮總醫療專線，但榮總假日門診不多假日班次卻仍然行駛。林口轉運站也經常看到乘客只有個位數，應與實際需求調整，才能減少高額補貼。

交通局表示，部分路線考量偏鄉居民通勤需求才持續補貼，議員所提新興重劃區有虧損狀況，將持續與業者研議討論，適當調整路線減少虧損狀況。

議員

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