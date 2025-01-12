輕鬆省力 新北市民盼增YouBike2.0E電輔車

新北YouBike2.0E電輔車去年9月上路，目前每天平均周轉率5轉，天氣晴朗可達6.8轉，較一般2.0車輛的4轉高，因輕鬆省力，不少民眾希望增加車輛數。交通局表示，目前新北投放1380輛，預計今年8月前可達2100輛，未來是否再擴增，要再視騎乘數據分析評估。

Youbike2.0E因電動輔助不僅能更輕鬆騎乘，續航力最高可達100公里，吸引跨縣市通勤者，也有不少人休閒使用。不過目前數量不及一般YouBike2.0，往往一站一台不到，得透過App查詢各站點是否有「閃電」符號車輛才能借到。

新北市目前電輔車平均5轉，而台北市電輔車目前也有1250輛，周轉率約6至7轉，都比一般2.0車輛高。

目前YouBike2.0E前2小時內每30分鐘20元，無法享受Tpass轉乘的免費優惠。李先生說，如當運輸轉乘，他會選擇較便宜的一般車輛；如果休閒為了節省體力，才會選較貴的電輔車。

目前一般YouBIke2.0車輛，北市享前30分鐘免費，使用量大幅上升，新北騎乘前30分鐘要5元，市長侯友宜去年10月宣布研擬恢復前30分鐘免費。新北市交通局簡任技正吳政諺表示，恢復前30分鐘免費勢必大幅增加使用量，考驗業者車輛調度能力，希望業者先將見車率提高至95％以上才放行，目前持續跟業者協調，待人力與相關配套完成就能上路。