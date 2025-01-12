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考場樓卸試卷阻交通 考選部說明

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導

考選部預計在北市文山區建多功能考場大樓，規畫在木柵路設停車彎裝卸試卷，但交通局在都審會擔心會影響上下班時段交通，甚至阻斷人行道；考選部回應，1年僅約10天裝卸試卷。都審會要求確保人行動線順暢，該案修正後通過。

國家考試闈場、國家考場啟用逾20年，考選部前年啟動建一棟地上13樓層、地下3樓層的「國家考試闈場及數位多功能考場大樓」，1、2樓無障礙試場共14間，3至10樓一般試場、11至13樓是闈場，預計2028年完工。

該案日前第二次提都審會審議，交通局認為，停車彎會阻斷人行道，且運送為上下午尖峰時間，應在地下停車場進出，避免影響交通。也有委員說，人行道應順平，幫助身障考生進出，不是設有高低差的停車彎。

考選部說，每年舉辦20次大小型考試、共120天，運送20至50箱試卷，僅前1天會由遊覽車載試卷到場，不超過10分鐘；新大樓啟用後，該停車彎1年約10天裝卸試卷，其餘時間不占用。

都審會決議，木柵路側規畫停車彎應與人行道順平處理，確保人行動線順暢，停車彎使用對象應為無障礙考生，而非運送試卷，運送試卷需求應由基地內化處理。

文山區試院里長廖欽銅說，該案停車彎是設在基地內，不至於影響當地交通，倒是施工期間車輛大量進出，就可能影響。

人行道 試卷 身障

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