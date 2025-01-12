板殯遷不遷 新北藍營內戰

板橋的新北市立殯儀館使用近40年，量能屢傳不足，近20年來興起遷建聲浪，卻因屬嫌惡設施遭反彈卡關。國民黨市議員劉美芳提案原址重建，同黨議員周勝考卻嗆「板橋人無法接受」，號召民眾在說明會中挺身而出；劉回擊板殯始終遷不走，必須面對現實、解決問題。

北市最大嫌惡設施一殯歷經啟用60年後遷建，俗稱板橋殯儀館的市立殯儀館設備老舊，每年須燒化2萬4千具以上遺體，禮廳、冰櫃等量能也常傳出不足，當地位在板橋市區，直接衝擊周邊房產價格，在北市一殯拆遷後，地方重現板殯遷建聲浪。

市府1月15、18日將辦兩場地方說明會，討論板殯周邊交通動線、都市計畫用地變更、改善鄰近環境及提升殯葬服務量能；民政局表示，會持續積極與地方溝通，尋求最佳方案。

選區在板橋的議員劉美芳提案原址重建，但同黨同選區的周勝考堅持板殯必須遷移，如不遷走，須視同新建要做環評。

「一旦改建將永遠存在，板橋人不做二等公民。」周勝考表示，不該在市中心打造全國最大殯儀館，這樣才能促進板橋整體發展，還能有效改善交通壅塞、噪音干擾等問題，提升居民生活品質；他也困惑為何板橋在地議員能接受原址重建？身為板橋人無法接受這樣的決策，呼籲民眾踴躍出席說明會，表達要求板殯遷建、拒絕原址重建立場。

劉美芳則說，每到選舉就喊板殯遷建，喊了20幾年沒改善，民政局多次推動遷址碰壁，設施再過3至5年就不敷使用，因此推動原址重建現代化殯葬大樓，配合綠建築美化建物、更名生命園區，增加停車位、改善交通動線，可解決噪音、交通、空汙等問題，已獲議會66席中的65席議員和附近上千里民連署支持。