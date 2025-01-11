蘇巧慧與總統副總統聯名春聯 接雲寺放送受歡迎
民主進步黨新北市黨部表示，印製賴總統、蕭副總統與主委蘇巧慧聯名春聯，今天在板橋區接雲寺發放，連同前總統蔡英文的「小英春聯」限量放送，很快就被索取一空。
民主進步黨新北市黨部主委蘇巧慧今天到板橋接雲寺，發放她和賴總統、蕭副總統的聯名春聯，吸引許多民眾排隊領取。
民進黨新北市黨部發新聞稿表示，總統賴清德、副總統蕭美琴上任首個春聯「六順和春」廣受好評。另外，前總統蔡英文日前在臉書公布春聯題字「豐衣足食、好住安行」，開放民眾下載。
蘇巧慧表示，目前已經發出超過兩萬張她與賴總統、蕭副總統聯名春聯。前總統蔡英文的春聯詢問度也破表，因此加碼印製限量「小英春聯」3000張。
黨部說，蘇巧慧與民進黨立法委員張宏陸，市議員黃淑君、戴瑋姍、石一佑等，在板橋接雲寺發放聯名春聯與限量小英春聯，讓大家可以一次領取兩位前後總統的祝福。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言