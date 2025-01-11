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新北慶祝119消防節 表揚12名救災救護菁英

中央社／ 新北11日電

新北消防局今天舉行消防節慶祝活動，表揚12名菁英人員；包含李孟哲急救4人到院前無呼吸心跳患者成功，且康復出院；指揮中心救護隊員許玉儒線上諮詢且患者存活達2小時以上。

市府消防局表示，新北近5年火災發生率下降20%，OHCA（到院前無呼吸心跳）康復出院率，自10.71%提升至11.68%，成功救回1213人。

消防局說，今天的慶祝活動，是感謝第一線消防人員，不分晝夜守護城市安全，盼望活動提升全民防災意識，也透過演練精進救援技術，提升救災救護量能。

局長陳崇岳說，受表揚12名菁英人員中，第四救災救護大隊隊員李孟哲，執行4件急救OHCA患者成功，且康復出院。

另外，救災救護指揮中心隊員許玉儒，執行救護線上諮詢，且患者存活達2小時以上，案件達56件。

第一救災救護大隊隊員李枝青在建築工地吊臂斷裂意外事件中，迅速操作雲梯車升至11樓，成功完成救援墜落工人的任務。

市長侯友宜說，除12名菁英人員，也感謝新北消防設備師、設備士及消防工程器材、台灣區瓦斯器材、新北液化氣體燃料、新北液化石油氣分裝等公會，協助消防安全。

消防局說，快速搜救部隊今天演練車禍救援的技能、展現電新型態電動車的火災搶救、也演練高空垂降救災。新添購多功能滅火機器人，除基本射水滅火功能，也配備熱顯像儀，可輔助消防員在煙霧瀰漫的火場視覺定位。

患者 成功 新北

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