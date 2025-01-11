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新北環狀線景平站 打造2600坪銀級綠建築

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

新北捷運工程局除了積極建設捷運路網外，也以捷運車站作為發展核心，推動捷運開發計畫，首件自辦的複合型捷運開發案完成重大里程碑！10日新北環狀線景平站捷運開發大樓舉行上梁典禮，新北捷運局長李政安與投資人將捷建設團隊共同祈福上梁，祈求工程順利圓滿，景平站複合型捷開案將打造2,600坪銀級綠建築，規劃住宅、辦公及店鋪空間，提供市民「到站即辦公」、「到站就到家」的便利性。

新北捷運局長李政安表示，環狀線景平站是新北市首件自辦複合型捷運開發案，2023年6月申報開工，預計今年完工並申請使用執照、明年交屋。投資金額約6.5億，可提供2,600坪住宅、辦公及店鋪空間，將人流及商業導引到捷運沿線活動及發展，也讓新北環狀線旅運量持續成長，打造安居樂業的新北捷運生活圈。

局長李政安進一步說明，景平站捷運開發大樓由將捷建設公司投資興建，規劃興建地上12層、地下3層，1至5樓與捷運出入口共構使用外，1樓規劃店面，可引入生活零售業進駐，2樓為辦公空間，6至12樓則規劃住宅，方便市民「到站即辦公、到站就到家」，極具便利性，且預計取得銀級綠建築標章，設置中庭天井，導入自然通風與採光，打造兼具環保、節能、永續的捷運開發大樓。

聚傳媒

新北捷運 綠建築

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