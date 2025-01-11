「2025台北燈節」期間限定享旅宿優惠

照片為2024台北燈節，取自臺北市政府

「2025台北燈節」即將登場！1月24日起將率先點亮城市光廊，2月2日正式開展。今年燈節展區座落交通便捷的臺北西區，旅客於賞燈前後，可利用高鐵、台鐵、捷運及機場捷運等大眾運輸輕鬆順遊臺北，臺北市政府觀光傳播局推出15條「臺北悠遊行」行程，推薦國內外旅客探訪安排，與親朋好友共創美好豐富的新春回憶。

觀傳局表示，本次燈節活動範圍涵蓋捷運北門站至西門站之中華路一段，向南延伸至西本願寺，觀傳局結合賞燈及臺北各大熱門景點規劃15條「臺北悠遊行」行程，包含半日遊、一日遊及二日遊路線。「半日遊」以燈節展區為中心，串聯北門、迪化街、中山堂及台北當代藝術館等鄰近場館及商圈，旅客賞燈之餘可探索多元文化內涵；「一日遊」則主要結合美食與人文歷史風情，走訪包含萬華、信義、中山、北投周邊的熱門景點。而「二日遊」路線，除市區景點、商圈及夜市外，更延伸至陽明山、象山、貓空等自然景點，適合深度體驗臺北的旅客。

觀傳局指出，為便利旅客住宿，也攜手旅宿業者推出燈節期間限定優惠，包括住宿折扣或升等房型、延後退房及贈送早餐等，歡迎旅客規劃一日、二日甚至三日的臺北小旅行，欣賞來自國內外藝術家創作的各式絢麗燈組之外，也順遊體驗臺北兼具傳統、潮流、自然的城市氛圍，留下與家人朋友的美好節慶回憶。

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