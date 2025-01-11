快訊

駭人濃煙竄天！台南柳營工廠全面燃燒 灌救1小時無法控制

冷！北市發布「天氣警特報」 這3區恐現10度以下低溫

昔不挺藍白合？陳智菡親揭原因致歉 凌濤現身「釘孤枝」回應了

低溫特報 北市12人非創傷送醫、籲室內保持通風

中央社／ 台北11日電

氣象署發布低溫特報，台北市政府公布今晚起北投區等山區有攝氏10度以下低溫，市區維持12至13度，消防局統計至今有12人非創傷送醫，呼籲使用瓦斯等應保持室內開窗維持通風。

中央氣象署發布低溫特報燈號，今天至13日清晨，受強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚寒冷。

台北市政府下午公布天氣警特報，受大陸冷氣團及清晨輻射冷卻影響，晚上至13日清晨，北投區（關渡）、南港區（舊莊）、文山區（木柵）可能會有10度以下氣溫；市區低溫維持12至13度左右。

市政府消防局發布新聞資料指出，低溫來襲，為防一氧化碳中毒，民眾在室內使用任何燃氣設備（燃氣熱水器、瓦斯爐等）時，應保持環境通風。

消防局表示，建議民眾在家時開門窗，確保空氣進入室內，使用瓦斯爐烹煮時，應開抽油煙機等，並選擇有合格標章燃氣設備，且避免在室內使用炭火烹煮。

消防局統計從昨天至今天，共12人非創傷送醫。消防局指出，雖無法判定這些案件是否為天候因素，但氣溫驟降，應注意長輩保暖措施及用電用火用瓦斯設備的安全。

此外，消防署提供統計資料，昨天由全台各地消防單位因非創傷OHCA（到院前心肺功能停止）送醫共54人。

北市消防局指出，民眾在屋內如突然感到頭暈、噁心嘔吐、呼吸脈搏加速等症狀，可能是一氧化碳中毒，應馬上停用燃氣設備，並開窗維持通風及撥119求助。

消防局表示，提供補助更換老舊且設置不當的燃氣熱水器計畫，符合資格台北市民，每戶可補助新台幣3000元起，申請補助應找合格技術士且依安裝標準裝設熱水器，並保留發票、收據及安裝證明單據等文件，補助資訊可上官網查詢。

一氧化碳中毒 北市

延伸閱讀

「111釘孤枝」北市警600人維安 除了四叉貓...還有「他」拉布條抗議

台北11.3度創該站入冬最冷 今晚明晨全台急凍 低溫特報擴大17縣市

氣溫驟降… 彰化縣32小時75人急病送救護 4人OHCA

北市藍白不合選戰利多？綠營：早分手柯文哲、票不重疊

相關新聞

板橋殯儀館遷移或改建同黨吵翻天 民代各提三訴求、五優點

板橋殯儀館遷址問題爭論10多年，民政局本月將舉辦兩場說明會與地方溝通，板橋議員周勝考要求遷址，同黨板橋議員劉美芳則提出原...

13樓高的國家新考場要來了！卻被質疑「送考卷」引爆木柵塞車

北市文山區木柵路上下班尖峰人車潮多，考選部預計在國家考場旁興建一棟現代化新闈場及數位多功能考場，運送試卷的需求外部化，未...

板橋殯儀館改建再掀爭議 同黨議員周勝考槓上劉美芳

新北市殯儀館是否遷址，這問題已存在當地至少10年以上，由於遷址困難重重，板橋劉美芳提出原址重建，同選區議員周勝考今上午於...

新北市公車年虧2億 議員黃淑君要求檢討路線

新北市境內共350多條各式公車路線，是民眾仰賴通勤的主要方式，但其中99條路線長年處於虧損狀態，交通局每年需補助約2億元...

年節不怕求助無援 新北待用餐券可到600多家店使用溫飽

過年將至，對弱勢家庭來說，過年期間很多單位休息，未必能及時獲得物資援助。新北市社會局表示，過往有需要民眾，只能仰賴實物銀...

北市最新民調 蔣萬安施政滿意度達67%再創新高

台北市政府研考會公布最新民調，67%市民滿意蔣萬安的施政表現，達上任後歷次調查新高，另外有18%表示不滿意、15%無反應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。