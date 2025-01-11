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13樓高的國家新考場要來了！卻被質疑「送考卷」引爆木柵塞車

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國家考試闈場、國家考場啟用逾20年，考選部規畫在鄰近的國有空地興建一棟現代化新闈場及數位多功能考場。記者林佳彣／攝影
國家考試闈場、國家考場啟用逾20年，考選部規畫在鄰近的國有空地興建一棟現代化新闈場及數位多功能考場。記者林佳彣／攝影

北市文山區木柵路上下班尖峰人車潮多，考選部預計在國家考場旁興建一棟現代化新闈場及數位多功能考場，運送試卷的需求外部化，未來擬在鄰路的停車彎裝卸，恐影響交通。北市都審會審議修正後通過，運送試卷的需求應由基地內化處理，正門口停車彎應服務身障考生，與兩側人行道順平處理。

國家考試闈場、國家考場啟用逾20年，考選部考量早年規畫的空間配置及軟硬體設施無法符合現今環境，整修也無替代空間可用等原因，前年啟動興建一棟地上13樓層、地下3樓層的「國家考試闈場及數位多功能考場大樓」，1、2樓無障礙試場共14間，3至10樓一般試場、11至13樓是闈場，地點在國家考場西側的國有空地。

都審會去年8月首次審議，建議優化無障礙試場的休息室進出動線與空間配置侷促、無障礙廁所數量等，並多次提醒考選部。該案日前二度提會審議，身障者停車位、廁所的數量及走道寬度，以及申設單位在鄰木柵路規畫停車彎作為裝卸試卷之用，仍是討論重點。

交通局認為，停車彎會阻斷人行道且運送為上下午尖峰時間，應在地下停車場進出，避免影響交通。委員們認為，運送試卷需求應內部化，否則未來將受質疑；其他委員說，身障考生前來，建議人行道應順平，有助於其車輛進出，不要是有高低差的停車彎。

考選部說，每年舉辦20次大小型考試、共120天，運送20至50箱試卷，僅前1天會由遊覽車載工作人員與試卷到場，歷年經驗不超過10分鐘；新大樓啟用後，既有闈場仍會使用，因此該停車彎1年約10天裝卸試卷，同一時段僅1輛遊覽車，限公務使用，其餘時間不占用。

申設單位表示，該考場特殊，提供較為重度的身障者應考，無障礙試場可能僅1位考生使用，他們如廁之外，大多時間都在試場裡，廁所數量已有納入需求去規畫。身障者停車位依法設置，地下停車場共有5個，考選部另有討論接駁配套措施。

都審會決議，試場應考量對無障礙考生的友善性，如通道寬度須評估使用者的舒適性、出入口設置遮簷設施等，環境應友善陪考者與考生；木柵路側規畫停車彎應與人行道順平處理，確保人行動線順暢，停車彎使用對象應為無障礙考生，而非運送試卷，運送試卷的需求應由基地內化處理。該案修正後通過，預計2028年完工。

文山區試院里長廖欽銅說，木柵、新店等地民眾要前往木柵市場、木柵市區，通常會走木柵路，再轉辛亥路、懷恩隧道等就會到台北市區，車流多是平日上下班時段。該案停車彎是設在基地內，不至於影響當地交通，倒是施工期間車輛大量進出，就可能影響。

考選部規畫在國家考場西側的國有空地，興建一棟地上13樓層、地下3樓層的「國家考試闈場及數位多功能考場大樓」。記者林佳彣／攝影
考選部規畫在國家考場西側的國有空地，興建一棟地上13樓層、地下3樓層的「國家考試闈場及數位多功能考場大樓」。記者林佳彣／攝影
北市文山區木柵路上下班尖峰人車潮多，考選部預計在國家考場旁興建一棟現代化新闈場及數位多功能考場，運送試卷的需求外部化，未來擬在鄰路的停車彎裝卸。記者林佳彣／攝影
北市文山區木柵路上下班尖峰人車潮多，考選部預計在國家考場旁興建一棟現代化新闈場及數位多功能考場，運送試卷的需求外部化，未來擬在鄰路的停車彎裝卸。記者林佳彣／攝影

人行道 試卷 身障者

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