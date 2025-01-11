13樓高的國家新考場要來了！卻被質疑「送考卷」引爆木柵塞車

北市文山區木柵路上下班尖峰人車潮多，考選部預計在國家考場旁興建一棟現代化新闈場及數位多功能考場，運送試卷的需求外部化，未來擬在鄰路的停車彎裝卸，恐影響交通。北市都審會審議修正後通過，運送試卷的需求應由基地內化處理，正門口停車彎應服務身障考生，與兩側人行道順平處理。

國家考試闈場、國家考場啟用逾20年，考選部考量早年規畫的空間配置及軟硬體設施無法符合現今環境，整修也無替代空間可用等原因，前年啟動興建一棟地上13樓層、地下3樓層的「國家考試闈場及數位多功能考場大樓」，1、2樓無障礙試場共14間，3至10樓一般試場、11至13樓是闈場，地點在國家考場西側的國有空地。

都審會去年8月首次審議，建議優化無障礙試場的休息室進出動線與空間配置侷促、無障礙廁所數量等，並多次提醒考選部。該案日前二度提會審議，身障者停車位、廁所的數量及走道寬度，以及申設單位在鄰木柵路規畫停車彎作為裝卸試卷之用，仍是討論重點。

交通局認為，停車彎會阻斷人行道且運送為上下午尖峰時間，應在地下停車場進出，避免影響交通。委員們認為，運送試卷需求應內部化，否則未來將受質疑；其他委員說，身障考生前來，建議人行道應順平，有助於其車輛進出，不要是有高低差的停車彎。

考選部說，每年舉辦20次大小型考試、共120天，運送20至50箱試卷，僅前1天會由遊覽車載工作人員與試卷到場，歷年經驗不超過10分鐘；新大樓啟用後，既有闈場仍會使用，因此該停車彎1年約10天裝卸試卷，同一時段僅1輛遊覽車，限公務使用，其餘時間不占用。

申設單位表示，該考場特殊，提供較為重度的身障者應考，無障礙試場可能僅1位考生使用，他們如廁之外，大多時間都在試場裡，廁所數量已有納入需求去規畫。身障者停車位依法設置，地下停車場共有5個，考選部另有討論接駁配套措施。

都審會決議，試場應考量對無障礙考生的友善性，如通道寬度須評估使用者的舒適性、出入口設置遮簷設施等，環境應友善陪考者與考生；木柵路側規畫停車彎應與人行道順平處理，確保人行動線順暢，停車彎使用對象應為無障礙考生，而非運送試卷，運送試卷的需求應由基地內化處理。該案修正後通過，預計2028年完工。