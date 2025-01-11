板橋殯儀館遷移或改建同黨吵翻天 民代各提三訴求、五優點

板橋殯儀館遷址問題爭論10多年，民政局本月將舉辦兩場說明會與地方溝通，板橋議員周勝考要求遷址，同黨板橋議員劉美芳則提出原址重建五大好處，民政局表示持續積極與地方溝通，努力尋求最佳方案。

板橋議員周勝考今於臉書表示堅持板橋殯儀館遷移，板橋不做二等公民，號召民眾15日晚上到板橋新埔國中體育館站出來捍衛下一代，並質疑板橋劉姓議員要提案原址重建。

周說板殯一旦改建將永遠存在，向民眾喊話為了自己，也為下代子孫邀民眾守護家園發聲，並表達反對板殯改建生根、堅持板殯遷移，改為公園及地下停車場、改建視同新建，依法必需環評三點訴求。

議員劉美芳今也回應指出，每到選舉就會喊要遷建，喊了20幾年結果殯儀館沒有任何改善，板殯經歷20餘年風雨，現有設施與環境已逐漸無法滿足現代化需求。面對場地狹小、冰櫃不足、設備老化等問題，以及鄰近居民對噪音、交通阻塞的困擾，深感改善的迫切性。

為此與板橋區林國春、曾煥嘉、戴維珊、黃淑君、山田摩衣、石ㄧ佑及新北市等共60多位議員，接受最靠近殯儀館的里別新海的請願連署向市府提出建言。希望板橋殯儀館原地重建優化，以立體化、現代化、綠美化為核心理念，致力於解決現有問題。要求行政單位要跟當地附近的民眾做充分的意見交流聽取民眾的心聲，讓未來的整個規劃設計能更符合大家的期盼跟需求。

劉說原址改建好處包括減少噪音改善環境品質、優化交通增設停車空間、文創現代建築提升城市形象、提升殯葬服務品質滿足市民需求、解決遷址困難節省社會資源。劉表示幾乎所有議員皆已連署支持板殯原地重建，顯示原地重建是多數市民共同期盼與共識。附近里長亦積極行動聯合超過1000位里民連署，明確表達支持原地重建，並希望透過此計劃改善交通動線、減少噪音對居民的影響。

新北市民政局表示，殯儀館1985年啟用至今已有40年之歷史，現行新北市立殯儀館使用率在旺日時已不敷使用；冰櫃量能預計在2031年達到上限。為因應邁入超高齡化社會及戰後嬰兒潮世代凋零，規劃現代化殯葬設施有急迫性與必要性。

民政局近年啟動市立殯儀館改建或遷移等方案之評估，並陸續徵詢地方意見。經用地取得、交通規劃、地勢環境等各項可行性評估後，提出新北市立殯儀館規劃優化方案，藉由立體化、現代化、整體化的方案，以盼一併解決服務量能、交通規劃、環境空間等問題。