板橋殯儀館改建再掀爭議 同黨議員周勝考槓上劉美芳

新北市殯儀館是否遷址，這問題已存在當地至少10年以上，由於遷址困難重重，板橋劉美芳提出原址重建，同選區議員周勝考今上午於臉書發文批板橋人無法接受，並直批「為何板橋劉姓議員要提案原址重建」，劉美芳則表示民政局想遷但遷不走，高齡化社會再過3年殯葬設備將不夠用，因此獲得共65位議員支持當地重建。

板橋殯儀館規劃優化說明會將於本月15日下午7時於新埔國中體育館舉辦，由民政局長林耀長主持，邀請市民參與表達意見，會議主要討論板殯周邊交通動線、都市計畫用地變更、改善鄰近環境，居住品質及提升殯葬服務量能，其滿足民眾使用需求。

板橋議員周勝考今於臉書表示，堅持板橋殯儀館遷移，板橋不做二等公民。周說，若能將殯儀館遷至其他地區，對於板橋居民而言絕對是一大福音。不僅促進板橋整體發展，還能有效改善交通阻塞、噪音干擾等問題，提升居民的生活品質。深感困惑為何板橋議員能接受原址重建？是因為他們本身並不居住在板橋嗎？作為板橋人無法接受這樣的決策。

周表示，呼籲反對這計畫的鄰居於1月15日參與說明會，共同表達反對立場。不僅是為了生活環境也是為了下一代未來。應慎重考量這項龐大經費支出是否能真正改善交通與環境，而不是用於在市中心打造全國最大殯儀館。