新北市公車年虧2億 議員黃淑君要求檢討路線

新北市境內共350多條各式公車路線，是民眾仰賴通勤的主要方式，但其中99條路線長年處於虧損狀態，交通局每年需補助約2億元維持公車運行，議員黃淑君認為許多重劃區虧損是因未與捷運或YouBike站點結合導致民眾搭乘意願過低，交通局表示持續研議改善。

新北市境內公車業者包括大都會、國光、淡水、三重、指南、欣欣、首都、新店、台北、基隆、大南、光華、新北等業者，在新北境內營運350條市區及國道、快速路線，是新北市民通勤仰賴的重要交通工具。

不過350條公車路線中，有99條處於虧損狀態，觀察去年獲交通局補貼最高路線為台北客運596、補貼約5百萬元。大都會橘18補助440萬、國光583補助380萬、指南580補助360萬元、新店綠12補助365萬等，虧損的99條路線共約補助兩億元。

新北市議員黃淑君表示，新北市交通局公車路網規劃欠缺周全考量，過去大眾運輸檢討計畫，從來沒有納入公車路線的規劃，無視地方實際需求，尤其是新興社區的需求很常被漠視，只能仰賴民代自行發動問卷調查確認需求。

黃淑君說明，大眾運輸除軌道建設，更應該積極納入公車、水岸接駁、Youbike、計程車站等規劃，市府若是偏頗規劃，會導致地方需求無法被滿足，希望市府在執行公車路網規劃上，更應積極與地方民意保持互動，不然花破億預算補助公車路線的虧損，也無法解決地方實際問題。

她舉例，浮洲合宜住宅近期民眾不斷反應585公車無法上車，調閱相關數據並長期蹲點觀察，交通局和客運業者決定加開跳蛙公車嘗試解決運量。該班次目前為單向班車一次性接駁，預計今年2月3日開始上路，才因此解決合宜住宅居民到亞東醫院捷運站轉乘的問題。

新北市交通局對此表示，新北公車路線雖然有些路線持續虧損，但經過審議委員會的討論，部分路線處於偏遠地區，但仍有居民有搭乘需求，為考量居民所需因此持續補貼，以滿足民眾交通方便，議員所提新興重劃區有虧損的狀況，交通局將持續與業者研議討論，適當調整路線減少虧損狀況。