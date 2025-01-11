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年節不怕求助無援 新北待用餐券可到600多家店使用溫飽

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
對弱勢家庭來說，過年期間很多單位休息，未必能及時獲得物資援助，新北藉由待用餐券，讓有需要者在年節也能吃到熱食。圖／新北市社會局提供
對弱勢家庭來說，過年期間很多單位休息，未必能及時獲得物資援助，新北藉由待用餐券，讓有需要者在年節也能吃到熱食。圖／新北市社會局提供

過年將至，對弱勢家庭來說，過年期間很多單位休息，未必能及時獲得物資援助。新北市社會局表示，過往有需要民眾，只能仰賴實物銀行物資，現在可藉由待用餐券，讓民眾到配合的600多家餐飲店兌換餐點，且年後會收到比平常更多餐券，約1.4萬多張，是每月平均數的3倍多。

新北自2021年8月推出待用餐計畫，社會局說明，年節期間，社工員無法及時提供服務，擔憂民眾在生活中無法獲得社會福利或其他服務的協助，在待用餐計畫開辦前，社工員僅能提供實物銀行的物資，現在除物資外，還能提供待用餐券，讓民眾在這段時間裡可以用餐券至店家兌換餐點，提供更多元的服務。

現參與待用餐計畫的店家共有600多間，包含了一般的餐飲店家，如早餐店、便當店、麵食館等店家，亦有鬍鬚張、八方雲集、三商餐飲及爭鮮等4間連鎖餐飲公司。

以2023年4間連鎖餐飲店家為例，於新北市共有345間門市，平時平均每月收到的核銷餐券數量約4000多張，過年期間除原有的發放單位會提供餐券外，亦會於年節期間在新北市境內的派出所放置平安袋，平安袋中除了有民生物資外，也有待用餐券，讓更多弱勢民眾可以在年節期間獲得協助，因此年後會收到比平常多的餐券，計約1.4萬多張。

社工服務的陳伯伯已71歲，身體尚屬硬朗，與陳太太相伴多年，未育有子女，近年陳太太也因年邁，患有諸多慢性疾病，反覆出入醫院住院治療，所幸積極治療後，陳太太在過年前病況穩定，已出院返家，社工除了平時提供實物銀行物資，減輕陳伯伯的經濟負擔，也提供待用餐券，陳伯伯感動說，「這些年來已經忘記在過年期間能夠好好吃飯的感覺，很謝謝大家的幫助」。

對弱勢家庭來說，過年期間很多單位休息，未必能及時獲得物資援助，新北藉由待用餐券，讓有需要者在年節也能吃到熱食。圖／新北市社會局提供
對弱勢家庭來說，過年期間很多單位休息，未必能及時獲得物資援助，新北藉由待用餐券，讓有需要者在年節也能吃到熱食。圖／新北市社會局提供
對弱勢家庭來說，過年期間很多單位休息，未必能及時獲得物資援助，新北藉由待用餐券，讓有需要者在年節也能吃到熱食。圖／新北市社會局提供
對弱勢家庭來說，過年期間很多單位休息，未必能及時獲得物資援助，新北藉由待用餐券，讓有需要者在年節也能吃到熱食。圖／新北市社會局提供

實物銀行 新北 社工

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