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YouBike2.0e車少…民眾敲碗增量 新北預計8月達2100輛

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
YouBike2.0E電輔車夯，對比一般車輛有2萬1379輛，目前全新北有1380輛。記者葉德正／攝影
YouBike2.0E電輔車夯，對比一般車輛有2萬1379輛，目前全新北有1380輛。記者葉德正／攝影

YouBike2.0E電輔車去年9月上路，新北市目前每天平均周轉率5轉，天氣晴朗可達6.8轉，較一般2.0車輛4轉還高，因輕鬆省力，不少民眾都敲碗希望能增加車輛數。新北市交通局表示，目前新北投放量已達1380輛，預計8月前可達2100輛目標值，是否會擴增，要再視騎乘數據分析評估。

Youbike2.0E因電動輔助不僅能更輕鬆騎乘，續航力最高可達100公里，吸引不少跨縣市通勤者，也有不少人作為休閒使用。不過目前電輔車數量不及一般YouBike2.0，往往一站一台不到，民眾想騎得透過App查詢各站點是否有「閃電」符號車輛，才能借到。

目前新北市電輔車平均5轉，而台北市電輔車目前也有1250輛，周轉率約6-7轉，都比一般2.0車輛高，都顯示有其需求。

民眾蔡小姐說，先前查到在板橋車站周邊有1輛電輔車，特地前往租借，不料到場才發現人搶先一步，希望市府能夠增加車輛數，滿足他們這些「肉腳人」。

新北市交通局簡任技正吳政諺表示，新北市目前電輔車投放量有1380輛，平均周轉率約5轉，一般2.0車輛目前有2萬1379輛，平均周轉率在4左右。

吳政諺說，新北市預計在8月底前可以增加到2100輛，但是否會再擴大，吳政諺說，電輔車使用率受到天氣影響大，天氣晴朗可到6.8轉，但進入冬天或是雨季，就會降低，目前電輔車上路5個月，數據還不夠，會再試使用情形評估後續擴充性。

目前YouBike2.0E前2小時內每30分鐘新台幣20元，無法享受Tpass轉乘的免費優惠，民眾李先生說，如果是作為大眾運輸轉乘，她會選擇較便宜的一般車輛，如果是休閒使用，為了節省體力，會選擇較貴的電輔車。

目前一般YouBIke2.0車輛，北市享前30分鐘免費，使用量大幅上升，目前新北騎乘前30分鐘要5元，市長侯友宜去年底10月宣布正研擬恢復前30分鐘免費。

吳政諺表示，恢復前30分鐘免費勢必將增加大幅度使用量，考驗業者車輛調度能力，市府希望業者先將見車率提高至95％以上，才能放行，市府目前持續跟業者協調，業者也正在招募人力，但目前適逢年前轉職潮，還在努力中，待人力與相關配套完成，就能夠上路。

YouBike2.0E電輔車夯，新北預計8月可達2100輛。記者葉德正／攝影
YouBike2.0E電輔車夯，新北預計8月可達2100輛。記者葉德正／攝影

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