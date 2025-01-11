雙城論壇經費攻防 他唯一投棄權：看不慣藍綠搞兩岸零和遊戲

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
去年雙城論壇在台北舉行，台北市長蔣萬安（右）與上海副市長華源（左）當時在歡迎晚宴上一同舉杯向出席貴賓們致意。本報資料照片
去年雙城論壇在台北舉行，台北市長蔣萬安（右）與上海副市長華源（左）當時在歡迎晚宴上一同舉杯向出席貴賓們致意。本報資料照片

雙城論壇今年輪到上海市舉辦，綠營議員提案今年度139.4萬經費全數刪除，北市議會昨表決，藍營以優勢人數否決提案，唯一投下棄權票的是無黨籍議員徐立信，他說，棄權是不贊同藍綠都搞「兩岸零和遊戲」。

北市總預算案昨進入最後關頭，雙城論壇等5案經過約7小時政黨協商，仍未獲共識，送大會表決，北市議會版圖國民黨28席、民進黨19席、民眾黨4席、新黨1席、社民黨1席、無黨籍1席，共54席，國民黨祭甲動令，雖然議員闕枚莎請假、議員應曉薇因案羈押，議長戴錫欽不參與投票，泛藍仍占多數，昨晚預算案，國民黨均勝出。

包括民進黨議員簡舒培提案雙城論壇139.4萬經費全數刪除，表決結果是反對刪除30人、贊成刪除20人、棄權1人，提案被否決。

「不贊同藍綠都搞兩岸零和遊戲」，徐立信說，由於共軍、共艦擾台的關係，代表中國大陸仍有敵意，這也是民眾比較擔憂的部分。會棄權也是認為這項仍有討論空間，因為兩岸交流得基於對等、和平、善意，但也並非共軍持續擾台，台灣就要「鎖國」或是卻步刪預算。

簡舒培說，主張雙城論壇的預算刪除，是因為蔣萬安自我審查，擔心衝突而沒有邀請民進黨團午宴，完全失去了原本對等、尊嚴、交流的意義，且國民黨也主張當共軍共艦擾台下，不應該舉辦雙城論壇，但是中國大陸依舊沒有善意，很可惜國民黨初一十五不一樣，柯文哲時候可以下但書，這次卻護航全數通過。

國民黨 議員 雙城論壇

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