北市總預算5案協商後表決 藍全勝

台北市議會審查今年度總預算案，雙城論壇、北捷遊憩公司、公有收費停車場基金、市長二備金等預算案及第一魚果附帶決議共5案昨表決，藍營均以優勢人數闖關；綠營酸國民黨靠黨部主委壓陣才沒跑票；白營批多案未溝通，凸顯市府傲慢。

總預算案昨進入最後關頭，議會昨上午9時半政黨協商未有共識，其中雙城論壇等5案經過約7小時討論，仍決議送大會表決，也是市長蔣萬安任內議會協商後，首次動用表決。

北市議會國民黨28席、民進黨19席、民眾黨4席、新黨1席、社民黨1席、無黨籍1席，共54席，國民黨祭甲動令，雖然議員闕枚莎請假、議員應曉薇因案羈押，議長戴錫欽不參與投票，泛藍仍占多數，昨晚表決的預算案，分7次表決，國民黨均勝出。

包括台北捷運子公司遊憩事業股份有限公司，遭刪除6千萬元；公有收費停車場基金原列57億，被刪減到准列1千元。雙城論壇預算原列139萬4千元，綠提案全刪；市長二備金原列7億4千萬元，也被綠營刪減4千萬，4項預算案藍營均以優勢人數恢復原編列數。

第一魚果改建工程案爭議未歇，附帶決議包含改建工程減項發包，檢調現已偵辦中，市府應積極配合調查；若市府評估6至8樓有興建的必要就應對所決定的政策負責。6至8樓功能偏屬兼營事業，請市場處研議公開標租，藍營贊成後通過。

國民黨團書記長張斯綱表示，這次北捷成立遊憩公司，花最多時間溝通，希望北捷能有新的氣象，多引進專業人士，不要成為北捷升遷的輸送道。

民進黨團總召簡舒培說，國民黨團在政黨協商時意見最多，未料表決時，國民黨部主委黃呂錦茹親自壓陣、祭出黨紀才不會跑票，「實在荒唐」。

民眾黨團總召陳宥丞直言，蔣萬安有完全執政的優勢，導致市府沒有太尊重議會，出現這屆最長時間的政黨協商，連執政黨議員都砲聲隆隆，凸顯蔣市府文官的傲慢。

市府送入議會審議114年度總預算昨也審議通過，歲出原列2024.45億元 ，審議後預算為2021.18億元，刪減3.27億元，今年減幅比去年高。