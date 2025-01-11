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新北議會藍營書記長內戰 蔡淑君禮讓

聯合報／ 記者葉德正／新北報導

新北市議會國民黨團書記長選舉，前天最後登記僅王威元登記，先前表態參選的蔡淑君退出；據了解，藍營盛傳有王接任的默契，蔡殺出震驚黨內高層，議長蔣根煌、無黨聯盟總召蔡錦賢和林口地方大老都出面協調，蔡才點頭禮讓。綠營僅廖宜琨登記，他和王威元已篤定當選。

去年現任書記長陳偉杰與王威元競選書記長時，正逢新北市長侯友宜總統大選後回歸時刻，黨內認為陳個性圓融可扮演重要潤滑劑角色，最後陳一人登記當選。陳不再爭取連任，外界都認為王威元可篤定接任，但蔡淑君不以為然。

據了解，除議長蔣根煌，包括無黨聯盟總召蔡錦賢也有出面，連林口地方大老也出面勸退蔡淑君，她在黨內群組留言「看到威元的認真態度，決定不去登記黨團書記長」。

王威元表示，書記長除了帶領黨團，也要扮演議會同事重要支持者，他會強化議員之間情感聯繫。新年度財劃法修正後，新北多了374億預算，會跟同仁一起監督，讓預算妥善運用，做到更合理分配。

蔡淑君則表示，期待新任總召，讓議會黨團運作更順利，把預算顧好，她就放心了。被問到願不願意繼續接副書記長，蔡說「還有更多優秀同仁」。

民進黨團總召前天截止，僅有英系議員廖宜琨一人登記，同樣確定當選。

蔡淑君 議員

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