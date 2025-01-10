蔣萬安預算政黨協商5案表決全過 白營批完全執政不尊重議會

北市議會審查114年總預算案今進入政黨協商，雙城論壇、市長二備金等5案，歷經7小時無共識，送大會表決全過關。藍營說，北捷成立遊憩公司案花做多時間協調，盼未來別成北捷升遷輸送道；白營批市長蔣萬安完全執政，導致市府不尊重議會。

國民黨團書記長張斯綱表示，這次預算花了很多時間協調，特別是北捷成立遊憩公司，花最多時間溝通，當初內部有很多意見，幾個但書也是國民黨提出爭取其他人認同，他希望北捷能夠做出新的氣象，多引進一些專業人士，不要成為北捷升遷的輸送道，另可擴大行銷活動，讓人耳目一新。

民眾黨團總召陳宥丞直言，蔣萬安就是完全執政的優勢，反正到表決，國民黨都會贏，所以變成溝通不良，也沒有太尊重議會，導致今天政黨協商出現這屆有史以來最長一次7個小時。