快訊

北市男亂發假消息「北榮麻疹大流行」 檢方諭令10萬交保

逾萬顧客注意！饗饗疑食物中毒遭停業 「這期間」訂位可退訂金或改期

不是公股銀！這家銀行獲利創高 年終獎金大方發7個月

北市預算表決全數通過 簡舒培酸蔣萬安是媽寶市長

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨團總召簡舒培。記者邱書昱／攝影
民進黨團總召簡舒培。記者邱書昱／攝影

北市議會審查114年總預算案，今天晚間6時多動用表決，包含雙城論壇、北捷成立遊憩公司、北市公有收費停車場基金、市長二備金及第一魚果附帶決議等5案，5案最後全數通過。民進黨團總召簡舒培受訪表示，在政黨協商時國民黨意見最多，表決竟要黨部主委壓陣避免跑票，實在荒唐。

簡舒培說，這次預算附帶決議很多，代表不管是國民黨、民眾黨都認為蔣萬安施政沒有信心，透過附帶決議來糾正台北市政府。此外，這次也是她擔任10年議員以來，最多局處首長特支費被刪除，包含社會局、教育局、人事處、動保處、衛工處等，代表著局處長在蔣萬安主政下，完全沒有和議會溝通。

簡舒培說，尤其國民黨團在政黨協商時意見最多，沒想到表決時候，國民黨部主委黃呂錦茹來親自壓陣、祭出黨紀才不會跑票，「很荒唐，所以代表蔣萬安就是個媽寶，市長兩年還是媽寶，要主委來護航預算。」

簡舒培細數，主張雙城論壇的預算刪除，是因為蔣萬安自我審查，擔心衝突而沒有邀請民進黨團午宴，完全失去了原本對等、尊嚴、交流的意義，且國民黨也主張當共軍共艦擾台下，不應該舉辦雙城論壇，但是中國大陸依舊沒有善意，很可惜國民黨初一、十五不一樣，柯文哲時候可以下但書，這次卻護航全數通過。

另外，就是針對魚果市場部分，簡舒培也說，減項樓層發包，其實涉及違法，不應該興建，而且減項樓層非批發市場功能，既然沒有批發市場功能，不應該讓北農、漁市擔任二房東，「經費即將突破2百億元，為什麼市民要讓民股占一半的農北、魚市賺錢，所以附帶決議認為，市府自己招租，把興建成本賺回來。」

至於北捷遊憩子公司案，簡舒培說，這三個營運項目本來就是北市府委託北捷經營，結果北捷再成立公司不是疊床架屋？再者，市府要去彌補虧損項目，賺錢的卻不用管，「代表小巨蛋賺錢，賺得永遠是那間公司，員工、酬庸的董監事賺錢。」

她說，如果虧錢部分要北市府去彌補，那到頭來何必疊床架屋增加三個公司，「但講難聽點，連副市長都找了將近二年，成立公司能找到人嗎？」

北市府 國民黨 簡舒培

延伸閱讀

蔣萬安市府總預算案今通過2021億 被刪3.27億元

蔣萬安總預算「闖關戰」 雙城論壇等5案今晚將表決

輝達總部座落南港？議員提醒蔣萬安：不能上演內科塞車狀況

北市總預算闖關蔣萬安政策考驗…今政黨協商 藍營「甲動」不惜表決戰

相關新聞

蔣萬安任內首次預算政黨協商後表決 5案全數過關

北市議會審查114年總預算案進入最後關頭，上午進入政黨協商，但雙城論壇、北捷成立遊憩公司、北市公有收費停車場基金、市長二...

縣長張麗善促銷雲林農產 北上新北賣雲林良品

新北市副市長劉和然與雲林縣長張麗善於今出席在新店裕隆城舉辦的「雲林良品年節市集」，共同推廣雲林優質農特產品，年節市集從今...

蔣萬安預算政黨協商5案表決全過 白營批完全執政不尊重議會

北市議會審查114年總預算案今進入政黨協商，雙城論壇、市長二備金等5案，歷經7小時無共識，送大會表決全過關。藍營說，北捷...

北市預算表決全數通過 簡舒培酸蔣萬安是媽寶市長

北市議會審查114年總預算案，今天晚間6時多動用表決，包含雙城論壇、北捷成立遊憩公司、北市公有收費停車場基金、市長二備金...

蔣萬安市府總預算案今通過2021億 被刪3.27億元

台北市政府送入議會審議114年度總預算，創歷年新高，今天二、三讀審議通過，歲出原列2024.45億元，審議後預算為202...

北市某科長遭爆職場霸凌 體育局澄清無吃案已展開調查

台北市體育局今遭爆職場霸凌，據網路媒體報導某科長常跨部門辱罵同仁，甚至出現組內人員大量出走，起因恐與北市府科室分工不明確...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。