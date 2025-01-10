北市預算表決全數通過 簡舒培酸蔣萬安是媽寶市長

北市議會審查114年總預算案，今天晚間6時多動用表決，包含雙城論壇、北捷成立遊憩公司、北市公有收費停車場基金、市長二備金及第一魚果附帶決議等5案，5案最後全數通過。民進黨團總召簡舒培受訪表示，在政黨協商時國民黨意見最多，表決竟要黨部主委壓陣避免跑票，實在荒唐。

簡舒培說，這次預算附帶決議很多，代表不管是國民黨、民眾黨都認為蔣萬安施政沒有信心，透過附帶決議來糾正台北市政府。此外，這次也是她擔任10年議員以來，最多局處首長特支費被刪除，包含社會局、教育局、人事處、動保處、衛工處等，代表著局處長在蔣萬安主政下，完全沒有和議會溝通。

簡舒培說，尤其國民黨團在政黨協商時意見最多，沒想到表決時候，國民黨部主委黃呂錦茹來親自壓陣、祭出黨紀才不會跑票，「很荒唐，所以代表蔣萬安就是個媽寶，市長兩年還是媽寶，要主委來護航預算。」

簡舒培細數，主張雙城論壇的預算刪除，是因為蔣萬安自我審查，擔心衝突而沒有邀請民進黨團午宴，完全失去了原本對等、尊嚴、交流的意義，且國民黨也主張當共軍共艦擾台下，不應該舉辦雙城論壇，但是中國大陸依舊沒有善意，很可惜國民黨初一、十五不一樣，柯文哲時候可以下但書，這次卻護航全數通過。

另外，就是針對魚果市場部分，簡舒培也說，減項樓層發包，其實涉及違法，不應該興建，而且減項樓層非批發市場功能，既然沒有批發市場功能，不應該讓北農、漁市擔任二房東，「經費即將突破2百億元，為什麼市民要讓民股占一半的農北、魚市賺錢，所以附帶決議認為，市府自己招租，把興建成本賺回來。」

至於北捷遊憩子公司案，簡舒培說，這三個營運項目本來就是北市府委託北捷經營，結果北捷再成立公司不是疊床架屋？再者，市府要去彌補虧損項目，賺錢的卻不用管，「代表小巨蛋賺錢，賺得永遠是那間公司，員工、酬庸的董監事賺錢。」

她說，如果虧錢部分要北市府去彌補，那到頭來何必疊床架屋增加三個公司，「但講難聽點，連副市長都找了將近二年，成立公司能找到人嗎？」