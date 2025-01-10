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蔣萬安市府總預算案今通過2021億 被刪3.27億元

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市府預算審議通過後，台北市長蔣萬安赴市議會，在議場向議員致謝。記者楊正海／攝影
北市府預算審議通過後，台北市長蔣萬安赴市議會，在議場向議員致謝。記者楊正海／攝影

台北市政府送入議會審議114年度總預算，創歷年新高，今天二、三讀審議通過，歲出原列2024.45億元，審議後預算為2021.1 8 億元，刪減3.27億元，和去年僅小砍0.97億元相比，今年刪減幅變高。另歲入歲出相抵，計賸餘23億元，扣除債務還本92.42億元，尚須融資調度69.42億元，將全數以移用前年度歲計賸餘予以彌平。

主計處指出，歲出主要刪減項目，分別是職能發展學院原機工大樓及學員宿舍用地改建工程，工程費刪減2.22億元；資訊局軟體授權費用刪減0.58億元；資訊局文山區興隆社會住宅FH區新建工程分攤款刪減0.13億元。

歲入部分，原列2044.12億元，審議結果計列2044.18億元，增列0.06億元，主要是財政局汽車燃料使用費，依交通部核定函增列0.04億元，歲入歲出相抵，計賸餘23億元。

預算審議通過後，台北市長蔣萬安也赴議場，向議員致謝。北市府表示，除感謝台北市議會在預算審議期間的辛勞與支持外，另將妥適運用通過之預算，於114年度推動各項重要施政項目，例如捷運建設、社會住宅興建、籌辦世壯運及完善社會福利等工作，並如期如質地順利完成，將台北建構為「永續共融．希望首都」的國際都會。

永續 社會住宅

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