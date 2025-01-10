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蔣萬安任內首次預算政黨協商後表決 5案全數過關

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安任內首次預算政黨協商後表決。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安任內首次預算政黨協商後表決。記者楊正海／攝影

北市議會審查114年總預算案進入最後關頭，上午進入政黨協商，但雙城論壇、北捷成立遊憩公司、北市公有收費停車場基金、市長二備金及第一魚果附帶決議等5案，經過約7小時討論仍無共識，決議送大會表決，臨時大會預計晚間6時登場。這也是蔣萬安任內預算政黨協商後首次動用表決，結果5案全數過關。

依北市議會藍綠版圖，國民黨28席、民進黨19席、民進黨4席、新黨1席、社民黨1席、無黨籍1席，共54席，扣除正、副議長不參與投票，泛藍仍占多數，綠營則是透過群組通知出席，國民黨祭「甲動令」，但有一位藍議員請假，北市黨部恐將議處。

今晚表決的預算案，分7次表決，國民黨均勝出。分別是北捷遊憩事業股份有限公司原列3600萬元，全數刪除。國民黨反對；北市府投資北捷遊憩事業股份有限公司原列2400萬元，原全數刪除，國民黨反對。

另外，公有收費停車場基金，南港區經貿社會住宅等8處地下停車場向都市發展局分25年價購原列57億，被刪減57億僅准列1000元。國民黨反對。

辦理城市論壇相關費用，原列139萬4000元。國民黨贊成。至於市第一魚果改建工程附帶決議，一、改建工程減項發包，檢調現已偵辦中，市府應積極配合調查；若市府評估6至8樓有興建的必要，就應對所決定的政策負責。二、6至8樓功能偏屬兼營事業，請市場處研議公開標租，國民黨贊成。

北市府 北捷 國民黨

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