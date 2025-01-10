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2／8中台灣元宵燈會！5萬甜甜蛇小提燈免費發放時間曝

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
2025中台灣元宵燈會2月8日起在台中中央公園登場，農業局展現「海洋奇幻冒險」燈區。圖／中市府提供
2025中台灣元宵燈會2月8日起在台中中央公園登場，農業局展現「海洋奇幻冒險」燈區。圖／中市府提供

2025中台灣元宵燈會「蛇現幸福」2月8日至23日在中央公園登場，今年有全台首座仿身移動式展演主燈「女媧」；逾5萬盞「甜甜蛇」小提燈將在燈會期間，每天下午3時30分開放排隊、4時準時發送，每人限領1盞，數量有限，發完為止。

台中市副市長鄭照新說，中台灣元宵燈會是全台最大單一場域的地方型燈會，今年以「蛇現幸福」為題，取「實現」諧音，祝福大家蛇年心想事成，也代表台中幸福宜居城市藍圖逐一實現。

鄭照新指出，今年主燈以「女媧」發想，傳說中「女媧」為人首蛇身、是以五色石補天的大地之母，此次以精細機械動態及滑輪結構打造擬人化主燈，蛇身匍匐爬行在中央公園，結合AR擴增實境的沉浸式環境劇場，帶領民眾進入女媧造物的奇幻空間。

今年將布置9大燈區，除主燈，還有「城市綠洲」、「舌尖上的趣味」、「群蛇共舞」、「蛇麼玩意」燈區，及建設局「時空狂想曲」燈區、農業局「海洋奇幻冒險」燈區、教育局「蛇畫故事」燈區、民政局「樂in LOVE」燈區，無論白天或夜晚都超吸睛。

觀旅局指出，繽紛可愛的「甜甜蛇」小提燈，將蛇身設計為粉紅色霜淇淋造型，裝飾五顏六色的可愛配料，以字母軟糖拼出台中的英文，甜筒造型的提把增添趣味性和實用性，彷彿手裡握著一支美味甜筒，方便攜帶、也可手提，燈光點亮時，霜淇淋蛇如同融化在夜晚的甜蜜驚喜，喚起童心與幸福感。

觀旅局建議，為便利民眾賞燈，燈會期間周六、日（2月8、9日、15日至16日、22日至23日）在台中捷運市政府站、松竹站（台鐵松竹火車站）規畫接駁專車直抵會場，歡迎踴躍搭乘。燈會最新消息及更多台中旅遊資訊歡迎上台中觀光旅遊網 https://travel.taichung.gov.tw 查詢。

2025中台灣元宵燈會2月8日起在台中中央公園登場，建設局展示「時空狂想曲」燈區。圖／中市府提供
2025中台灣元宵燈會2月8日起在台中中央公園登場，建設局展示「時空狂想曲」燈區。圖／中市府提供
2025中台灣元宵燈會2月8日起在台中中央公園登場，逾5萬盞「甜甜蛇」小提燈限量免費發放。圖／中市府提供
2025中台灣元宵燈會2月8日起在台中中央公園登場，逾5萬盞「甜甜蛇」小提燈限量免費發放。圖／中市府提供
2025中台灣元宵燈會2月8日起在台中中央公園登場，逾5萬盞「甜甜蛇」小提燈限量免費發放。圖／中市府提供
2025中台灣元宵燈會2月8日起在台中中央公園登場，逾5萬盞「甜甜蛇」小提燈限量免費發放。圖／中市府提供

台中捷運 燈會 蛇年

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