快訊

科技總座逃稅逾1600萬還裝窮…士林分署硬了聲請管收 恐看守所過年

北市某科長遭爆職場霸凌 體育局澄清無吃案已展開調查

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市體育局今遭爆職場霸凌，體育局回應從未接獲此案相關投訴陳情，但也絕不徇私包庇，現已立即依程序展開調查。記者林佳彣／攝影
台北市體育局今遭爆職場霸凌，體育局回應從未接獲此案相關投訴陳情，但也絕不徇私包庇，現已立即依程序展開調查。記者林佳彣／攝影

台北市體育局今遭爆職場霸凌，據網路媒體報導某科長常跨部門辱罵同仁，甚至出現組內人員大量出走，起因恐與北市府科室分工不明確導致內部鬥爭有關。體育局表示，從未接獲此案相關投訴陳情，但也絕不徇私包庇，現已立即依程序展開調查。

體育局今嚴正聲明，經查人事室從未接獲此案相關投訴陳情，因此絕無任何吃案情事，但體育局絕不容許存在職場霸凌，現已立即依程序展開調查，秉持毋枉毋縱態度，積極釐清全案實情，另會加強宣導反霸凌、要求所有同仁務必相互尊重。

體育局強調，遭指控的科長平時工作盡責、勇於任事，待人處事向來受同仁肯定，未曾發生單位內人員大量出走等不實傳言，因此體育局不會因匿名片面說詞便全盤抹煞該員辛勞付出，但也絕不徇私包庇，現已針對相關指控進行釐清。體育局重申，將致力健全友善職場環境、保留暢通內部申訴管道，務必保障所有同仁權益。

北市府 職場霸凌 體育

延伸閱讀

棒球／台南亞太棒球中心成棒主球場 竣工待驗收

台北大巨蛋缺失改善挨批「原地踏步」 體育局預算卡關

職場霸凌！公傷復工被刁難 圖文作家蒐證申訴嘆「心力交瘁」

高教工會：7成大學未訂職場霸凌申訴處理期限

相關新聞

北市某科長遭爆職場霸凌 體育局澄清無吃案已展開調查

台北市體育局今遭爆職場霸凌，據網路媒體報導某科長常跨部門辱罵同仁，甚至出現組內人員大量出走，起因恐與北市府科室分工不明確...

新北人事異動副局長轉任區長曝主因 人員流動高

新北市人事處今發布人事命令，新北民政局副局長黃秀川接任新店區長，由於區長10職等、副局長11職等因此引發議論，市府內傳出...

病中許願痊癒後回饋社會 新北市民捐高頂復康巴士

三重市民蔡曹碧珠2年前罹病住院，在醫院看盡人生病苦，她暗暗許願，若能痊癒度過此劫，一定財務布施，回饋社會。她在10日由先...

蔣萬安總預算「闖關戰」 雙城論壇等5案今晚將表決

北市議會審查114年總預算案進入最後關頭，上午進入政黨協商，但雙城論壇、北捷成立遊憩公司、北市公有收費停車場基金、市長二...

新北春安勞檢啟動 首站檢查台北港倉儲、物流業

農曆年節將至，為避免勞工因加班趕工發生職災，新北市勞動檢查處即日起至2月中旬將執行春安專案勞動檢查，今天上午由勞工局長陳...

歷經多年籌備醞釀 新北市美術館4/25正式開館

歷經多年籌備醞釀，新北市美術館將於4月25日正式開館，9日舉行開館宣告記者會，新北市長侯友宜表示，希望新北市美術館跟鶯歌陶瓷博物館構成雙引擎，結合周邊三峽老街、鶯歌老街、客家文化園區及李梅樹紀念館等，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。