北市某科長遭爆職場霸凌 體育局澄清無吃案已展開調查
台北市體育局今遭爆職場霸凌，據網路媒體報導某科長常跨部門辱罵同仁，甚至出現組內人員大量出走，起因恐與北市府科室分工不明確導致內部鬥爭有關。體育局表示，從未接獲此案相關投訴陳情，但也絕不徇私包庇，現已立即依程序展開調查。
體育局今嚴正聲明，經查人事室從未接獲此案相關投訴陳情，因此絕無任何吃案情事，但體育局絕不容許存在職場霸凌，現已立即依程序展開調查，秉持毋枉毋縱態度，積極釐清全案實情，另會加強宣導反霸凌、要求所有同仁務必相互尊重。
體育局強調，遭指控的科長平時工作盡責、勇於任事，待人處事向來受同仁肯定，未曾發生單位內人員大量出走等不實傳言，因此體育局不會因匿名片面說詞便全盤抹煞該員辛勞付出，但也絕不徇私包庇，現已針對相關指控進行釐清。體育局重申，將致力健全友善職場環境、保留暢通內部申訴管道，務必保障所有同仁權益。
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