新北人事異動副局長轉任區長曝主因 人員流動高
新北市人事處今發布人事命令，新北民政局副局長黃秀川接任新店區長，由於區長10職等、副局長11職等因此引發議論，市府內傳出因新店公所人員流動率高因此更換區長，現任新店區長陳怡君表示，就任新店區長後，許多職員在公所已待了五年以上，只要職員有機會升官或回家鄉，都會同意商調。
新北市府今日發布含新店區公所等共計5個區公所區長調整，人事命令於16日生效，包括民政局副局長黃秀川調新店區長、坪林區長周慶珍調永和區長、民政局科長吳家兆調石門區長、環保局專員王思凱調石碇區長、永和戶政事務所主任張秀玲調坪林區公所區長。
其中新店區長陳怡君調任民政局主任秘書、永和區公所區長莊茂坤調任民政局專門委員。11職等的副局長黃秀川調任10職等區長，引發府內議論。府內人士認為，黃秀川原任殯葬處長多年後升任副局長，處事嚴謹也圓融，具備領導公所能力。
民政局長林耀長表示，副局長調任區長仍維持11職等，只有主管加給差一點，本俸等其他不變。府內盛傳因新店公所流動率高導致換區長，民政局長林耀長則表示陳怡君調職是因在新店公所壓力相當大，調任回局本部可熟悉局內業務。
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