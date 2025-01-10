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病中許願痊癒後回饋社會 新北市民捐高頂復康巴士

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市秘書長邱敬斌代表市長侯友宜回贈感謝牌及模型車，給蔡曹碧珠（右）和蔡樹根（中）。圖／新北市社會局提供
新北市秘書長邱敬斌代表市長侯友宜回贈感謝牌及模型車，給蔡曹碧珠（右）和蔡樹根（中）。圖／新北市社會局提供

三重市民蔡曹碧珠2年前罹病住院，在醫院看盡人生病苦，她暗暗許願，若能痊癒度過此劫，一定財務布施，回饋社會。她在10日由先生蔡樹根及家人陪同，在三重區公所門口前捐贈1輛市價200多萬元的雙乘坐位高頂復康巴士，由新北市秘書長邱敬斌代表受贈。

蔡曹碧珠的先生蔡樹根，原出生於彰化縣大村鄉，他13歲時便北上打拼，從事電機、五金學徒，曾在三重正義北路巷弄內租一間用竹子搭建的「竹筒屋」工作，兩夫妻胼手胝足，可謂三重埔「黑手創業、白手成家」的典型代表。

隨著事業發展，後來搬到中興北街，專營士林電機和汽車零件，經過50年的事業打拼，目前已傳承到第二代。

蔡曹碧珠表示，當她痊癒出院後，告訴家人想要捐贈的想法，獲得先生等家人的全力支持，透過福德里長吳叁寶和三重區長王坤南的協助，終於能實現願望，內心感到非常的欣慰。

邱敬斌表示，蔡曹具有同體大悲的精神，布施復康巴士，可以載運就醫的身障者或行動不便的長者，功德無量。蔡曹從並病中體悟人生，並感同身受其他受病苦者，因此發願濟世，猶如菩薩慈悲心腸，尤其捐贈者為雙乘坐位高頂復康巴士，可以緩解駕駛的聘用，一趟車次可以加倍服務，他代表市長侯友宜對蔡曹及全家人的感謝。

三重市民蔡曹碧珠和先生蔡樹根（右）捐贈 由新北市秘書長邱敬斌代收。圖／新北市社會局提供
三重市民蔡曹碧珠和先生蔡樹根（右）捐贈 由新北市秘書長邱敬斌代收。圖／新北市社會局提供

三重 家人 巴士

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