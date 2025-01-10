病中許願痊癒後回饋社會 新北市民捐高頂復康巴士

三重市民蔡曹碧珠2年前罹病住院，在醫院看盡人生病苦，她暗暗許願，若能痊癒度過此劫，一定財務布施，回饋社會。她在10日由先生蔡樹根及家人陪同，在三重區公所門口前捐贈1輛市價200多萬元的雙乘坐位高頂復康巴士，由新北市秘書長邱敬斌代表受贈。

蔡曹碧珠的先生蔡樹根，原出生於彰化縣大村鄉，他13歲時便北上打拼，從事電機、五金學徒，曾在三重正義北路巷弄內租一間用竹子搭建的「竹筒屋」工作，兩夫妻胼手胝足，可謂三重埔「黑手創業、白手成家」的典型代表。

隨著事業發展，後來搬到中興北街，專營士林電機和汽車零件，經過50年的事業打拼，目前已傳承到第二代。

蔡曹碧珠表示，當她痊癒出院後，告訴家人想要捐贈的想法，獲得先生等家人的全力支持，透過福德里長吳叁寶和三重區長王坤南的協助，終於能實現願望，內心感到非常的欣慰。