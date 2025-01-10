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蔣萬安總預算「闖關戰」 雙城論壇等5案今晚將表決

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市議會審查114年總預算案進入最後關頭，今晚將上演表決大戰。記者楊正海／攝影
北市議會審查114年總預算案進入最後關頭，今晚將上演表決大戰。記者楊正海／攝影

北市議會審查114年總預算案進入最後關頭，上午進入政黨協商，但雙城論壇、北捷成立遊憩公司、北市公有收費停車場基金、市長二備金及第一魚果附帶決議等5案，經過約7小時討論仍無共識，決議送大會表決，臨時大會預計晚間6時登場。

根據北市議會藍綠版圖，國民黨28席、民進黨19席、民進黨4席、新黨1席、社民黨1席、無黨籍1席，共54席，扣除正、副議長不參與投票，泛藍仍占多數，加上國民黨已經祭「甲動令」，通過機率大，綠營則是透過群組通知出席。

蔣萬安任內第二次總預算案，今年送入議會審議，歲出2024億元，創下新高。預算審議進入最後階段，經過4天的臨時大會，昨天討論完畢，今天進入政黨協商，從早上9時30分開始，討論到下午4時許，仍有4預算案、1項附帶決議未達共識，決定送大會表決。

重大預算案，包括成立北捷遊憩事業股份有限公司，北捷原列3600萬元，遭交通委員會全數刪除，財政局投資原列2400萬，也全數刪除。另外，北市公有收費停車場基金，南港區經貿社宅等8處地下停車場，向都市發展局分25年價購，原列57億，綠僅准列1000元，藍提議恢復原預算數。

另外，包括政治味濃厚的北市辦理城市論壇相關費用，原列13萬9400元，綠建議全數刪除，藍建議維持原預算；有「市長小金庫」之稱的市長二備金，原列7億4千萬元，在民政委員會被綠營刪減4千萬，僅准列7億，因是近年來最少的一次，藍提議恢復原預算數，未達共識後送大會表決。

第一魚果部分，委員會之前做出附帶決議，第一，第一魚果批發市場改建工程減項發包因涉及違法，檢調已進行調查，若市府評估6至8樓有興建的必要，就應對所決定的政策負責；另外，第一果菜及萬大魚類批發市場功能偏屬兼營事業，請市場處「應」公開標租，但藍營提議修正附帶決議文字，將「應」改為「研議」也未獲共識。

停車場 北市 北捷

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