新北春安勞檢啟動 首站檢查台北港倉儲、物流業
農曆年節將至，為避免勞工因加班趕工發生職災，新北市勞動檢查處即日起至2月中旬將執行春安專案勞動檢查，今天上午由勞工局長陳瑞嘉率隊前往台北港檢查，並送上關懷物資。勞工局說，這段期間勞檢處將鎖定物流、倉儲、國道客運業等實施專檢，提醒事業單位務必注意工時規定與職場安全，讓勞工朋友和旅客都能平安健康過好年。
年節前夕貨量暴增，貨櫃倉儲業常需配合加班運送，陳瑞嘉先到台北港貨櫃碼頭公司，在總經理高國隆陪同下，關心勞工「拆櫃」與分類作業，同時檢視貨物堆置、堆高機卸貨及輸送帶轉運等作業情形。
高國隆表示，過年、耶誕、購物節等特定節日，貨櫃到港數量會暴增，公司都會注意勞工出勤時數。
隨後陳瑞嘉轉往汽車進出口業務的東立物流，瞭解清洗、除膠、裝配、檢修等作業情形，並由勞檢處檢視機械設備的安全防護設備，以及人員、機具動線管理等預防措施。
勞檢處表示，春安專案檢查期間，勞檢員將前往企業現場實施檢查，要求雇主應落實安全衛生防護工作；另春節期間是返鄉及旅遊高峰期，也提醒客運業者應避免駕駛超時工作而影響行車安全。
勞檢處說，有墜落危險的工作場所，應優先設置護欄、護蓋或安全網等防護設備，升降機應有必要的安全裝置並定期實施安全檢查，衝剪機械也應設置護罩或護圍等防護設備，尤其機器在歲修保養時，應確實切斷電源停止運轉，並上鎖管制。
為防範火災、爆炸危害，液化石油氣、有機溶劑等危害性化學品的儲存或使用場所，應採取通風、換氣等措施。此外，雇主使勞工加班或輪班時，應隨時注意人員健康情況，並遵守勞基法工時上限。
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