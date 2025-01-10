新北三重鴨鴨公園「花繪三重奏」 暖冬賞花正著時
新北市三重鴨鴨公園地景藝術展「花繪三重奏」，經過近1個月光合作用，大小鴨鴨身上草花服裝，每天都展現不一樣的風情，活動展期只到1月12日，新北市政府高灘地工程管理處請大家把握時間到戶外踏青。
高灘處處長黃裕斌表示，今年鴨鴨公園以「花繪三重奏」為主題，白天，大小鴨鴨盛裝打扮，十萬盆花卉鋪展出繽紛的大地畫布；夜晚，蝴蝶燈、蘆葦燈與葉子燈點亮夜空，從含苞待放到現在花朵盛開，暖冬賞花正著時，歡迎大、小朋友來拍照打卡留念，傳遞情感與祝福給親朋好友，留下專屬的冬日回憶。
民眾陳小姐表示，鴨鴨公園花朵越開越茂盛，白天帶小朋友來放電，晚上則是跟先生沿著河濱散步，欣賞夜間光雕，留下滿滿回憶；吳先生則表示，放下繁忙的日常，走進春意盎然的高灘地，來一趟河濱賞花小旅行，放鬆心情。
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