新北三重鴨鴨公園「花繪三重奏」 暖冬賞花正著時

位於台灣藝術大學校園的後巷，擁有「台藝美食街」之稱，是學生們找尋美食的熱點之一，而其中有一間名為「開發涼麵雞肉飯果菜汁」更是不可錯過，擁有47年的歷史，店家為了體恤學生經濟壓力，長年堅持不漲價，以平價

2025-01-10 16:11