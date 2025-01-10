後巷中另類校友 開業47年的平價美味台藝餐廳故事

位於台灣藝術大學校園的後巷，擁有「台藝美食街」之稱，是學生們找尋美食的熱點之一，而其中有一間名為「開發涼麵雞肉飯果菜汁」更是不可錯過，擁有47年的歷史，店家為了體恤學生經濟壓力，長年堅持不漲價，以平價美味的餐點吸引了無數學生光顧，尤其是店內招牌的果菜汁，清爽健康，更是學生必點的招牌之一。

開發的老闆洪福農是民國37年出生，在雲林長大，隨後來到台北，因為大女兒的出生而舉家搬遷至台北板橋。洪老闆說，這家店最早並非他所創，而是由他的乾爸、乾媽共同經營的一間麵鋪。乾媽來自於四川，夫妻倆因年事已高準備退休，便詢問洪福農是否願意接手這份事業，他便承接了這家店舖，延續了前人的美味佳肴，一做就是將近半個世紀。

新冠肺炎疫情期間營運困難，加上老闆夫妻年事已高，他們最終決定結束已經經營47年的老店。

由於洪老闆個性親切，喜歡交朋友，開發不僅是台藝大老師與學生們的日常美食，更承載了無數校友的青春回憶，很多早期的顧客學生，到後來變成學校的老師，每次光顧一定要跟老闆聊天；還有一位畢業多年校友感慨地說：「每次下課後，我們一群人總會來開發涼麵，果菜汁是我的最愛，得知店家要歇業，真的非常不捨，這裡不僅是吃飯的地方，更是我們青春的重要一部分。」

隨著開發涼麵的歇業，這段承載著無數學生回憶的美食故事正式劃下句點，象徵著台藝後巷美食街的一段歷史落幕，但它在台藝人心中的地位，將會持續延續下去。

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