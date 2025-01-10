快訊

鬼鬼當媽「孩子生父」成謎 6男星急拍片頻呼：不是我的喔！

日本法政大學女學生「持槌隨機傷人」 至少8傷急救人員救援中

亂傳「北榮麻疹流行」被抓了 疑民進黨支持者曾發文謝蔡英文

聽新聞
0:00 / 0:00

後巷中另類校友 開業47年的平價美味台藝餐廳故事

聚傳媒／ 校園記者王芊懿報導
照片為記者拍攝
照片為記者拍攝

位於台灣藝術大學校園的後巷，擁有「台藝美食街」之稱，是學生們找尋美食的熱點之一，而其中有一間名為「開發涼麵雞肉飯果菜汁」更是不可錯過，擁有47年的歷史，店家為了體恤學生經濟壓力，長年堅持不漲價，以平價美味的餐點吸引了無數學生光顧，尤其是店內招牌的果菜汁，清爽健康，更是學生必點的招牌之一。

開發的老闆洪福農是民國37年出生，在雲林長大，隨後來到台北，因為大女兒的出生而舉家搬遷至台北板橋。洪老闆說，這家店最早並非他所創，而是由他的乾爸、乾媽共同經營的一間麵鋪。乾媽來自於四川，夫妻倆因年事已高準備退休，便詢問洪福農是否願意接手這份事業，他便承接了這家店舖，延續了前人的美味佳肴，一做就是將近半個世紀。

新冠肺炎疫情期間營運困難，加上老闆夫妻年事已高，他們最終決定結束已經經營47年的老店。

由於洪老闆個性親切，喜歡交朋友，開發不僅是台藝大老師與學生們的日常美食，更承載了無數校友的青春回憶，很多早期的顧客學生，到後來變成學校的老師，每次光顧一定要跟老闆聊天；還有一位畢業多年校友感慨地說：「每次下課後，我們一群人總會來開發涼麵，果菜汁是我的最愛，得知店家要歇業，真的非常不捨，這裡不僅是吃飯的地方，更是我們青春的重要一部分。」

隨著開發涼麵的歇業，這段承載著無數學生回憶的美食故事正式劃下句點，象徵著台藝後巷美食街的一段歷史落幕，但它在台藝人心中的地位，將會持續延續下去。

聚傳媒

涼麵 美食 老闆

延伸閱讀

60歲照顧83歲失智母！美食天王陳鴻曝「恐怖家族病史」

重溫傳統農村記憶 苗縣後龍首辦拔蘿蔔活動19日登場

念念不忘...他揭日本老婆患「台灣美食戒斷症」：根本吃貨天堂

遠離塵囂宛如置身叢林！ 屏東「江果咖啡 Jungle cafe」 藏身在巷弄內的美食咖啡館

相關新聞

迪化街年貨大街禁菸首年 業者若多次違規最重恐撤攤

台北迪化街年貨大街明起開跑至1月27日，北市府首創全台第一個無菸年貨大街，要甩去年「菸味比年味重」的罵名。台北迪化商圈發...

蔣萬安總預算「闖關戰」 雙城論壇等5案今晚將表決

北市議會審查114年總預算案進入最後關頭，上午進入政黨協商，但雙城論壇、北捷成立遊憩公司、北市公有收費停車場基金、市長二...

新北春安勞檢啟動 首站檢查台北港倉儲、物流業

農曆年節將至，為避免勞工因加班趕工發生職災，新北市勞動檢查處即日起至2月中旬將執行春安專案勞動檢查，今天上午由勞工局長陳...

歷經多年籌備醞釀 新北市美術館4/25正式開館

歷經多年籌備醞釀，新北市美術館將於4月25日正式開館，9日舉行開館宣告記者會，新北市長侯友宜表示，希望新北市美術館跟鶯歌陶瓷博物館構成雙引擎，結合周邊三峽老街、鶯歌老街、客家文化園區及李梅樹紀念館等，

後巷中另類校友 開業47年的平價美味台藝餐廳故事

位於台灣藝術大學校園的後巷，擁有「台藝美食街」之稱，是學生們找尋美食的熱點之一，而其中有一間名為「開發涼麵雞肉飯果菜汁」更是不可錯過，擁有47年的歷史，店家為了體恤學生經濟壓力，長年堅持不漲價，以平價

新北三重鴨鴨公園「花繪三重奏」 暖冬賞花正著時

新北市三重鴨鴨公園地景藝術展「花繪三重奏」，經過近1個月光合作用，大小鴨鴨身上草花服裝，每天都展現不一樣的風情，活動展期只到1月12日，新北市政府高灘地工程管理處請大家把握時間到戶外踏青。 高灘處處

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。