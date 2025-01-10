歷經多年籌備醞釀 新北市美術館4/25正式開館

歷經多年籌備醞釀，新北市美術館將於4月25日正式開館，9日舉行開館宣告記者會，新北市長侯友宜表示，希望新北市美術館跟鶯歌陶瓷博物館構成雙引擎，結合周邊三峽老街、鶯歌老街、客家文化園區及李梅樹紀念館等，以及捷運三鶯線，共同帶動產業的發展；未來將以「全民美術館」為定位，打造新的文化地標，歡迎所有愛好藝術文化者踴躍前來參觀。

侯友宜市長表示，新北美術館從90年代開始醞釀興建，歷經國際競圖、工程招標流標，以及工程期間逢疫情爆發、全球性缺工、缺料、原物料價格上漲等挑戰，特別感謝歷任縣市長、民意代表及地方人士的努力，才得以順利落成。新北美術館結合生活美學、在地文化及觀光，將於114年4日8日至4月13日試營運、4月25日對外正式開館，邀請民眾一起來感受藝術文化。

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