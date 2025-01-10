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2025台北燈節可以這樣玩！北市推15條半日至二日遊程

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
2025台北燈節將在西區璀璨登場，帶來豐富多元的賞燈體驗。圖為2024台北燈節。北市觀傳局提供
2025台北燈節將在西區璀璨登場，帶來豐富多元的賞燈體驗。圖為2024台北燈節。北市觀傳局提供

2025台北燈節即將登場，1月24日起將率先點亮城市光廊，2月2日正式開展。北市觀傳局指出，今年燈節展區座落交通便捷的台北西區，可利用高鐵、台鐵、捷運及機場捷運等大眾運輸，推出15條「台北悠遊行」行程，推薦國內外旅客探訪。

觀傳局指出，這次燈節活動範圍涵蓋捷運北門站至西門站之中華路一段，向南延伸至西本願寺，觀傳局結合賞燈及台北各大熱門景點規畫15條行程，包含半日遊、一日遊及二日遊路線。

其中「半日遊」以燈節展區為中心，串聯北門、迪化街、中山堂及台北當代藝術館等鄰近場館及商圈，旅客賞燈之餘可探索多元文化內涵。

「一日遊」則主要結合美食與人文歷史風情，走訪包含萬華、信義、中山、北投周邊的熱門景點。而「二日遊」路線，除市區景點、商圈及夜市外，更延伸至陽明山、象山、貓空等自然景點，適合深度體驗台北的旅客。

觀傳局表示，為便利旅客住宿，也攜手旅宿業者推出燈節期間限定優惠，包括住宿折扣或升等房型、延後退房及贈送早餐等，歡迎旅客規畫一日、二日甚至三日的台北小旅行，欣賞來自國內外藝術家創作的各式絢麗燈組之外，也順遊體驗台北兼具傳統、潮流、自然的城市氛圍。更多有關2025台北燈節的活動資訊、台北悠遊行詳細行程及旅宿優惠請參考台北燈節官方網站。

新年到龍山寺祈福，還可順遊剝皮寮及龍山文創基地，滿足身心靈。圖／北市觀傳局提供
新年到龍山寺祈福，還可順遊剝皮寮及龍山文創基地，滿足身心靈。圖／北市觀傳局提供
北市信義商圈素有「臺北曼哈頓」之稱，百貨飯店林立。圖／北市觀傳局提供
北市信義商圈素有「臺北曼哈頓」之稱，百貨飯店林立。圖／北市觀傳局提供

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