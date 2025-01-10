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新北路邊大型重機專用停車格 交通局擴大3區試辦

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市路邊大型重機專用車格將擴大區域試辦。圖／新北市交通局提供
新北市路邊大型重機專用車格將擴大區域試辦。圖／新北市交通局提供

新北去年試辦路邊大型重機專用收費車格，現有7處21格，部分路段使用情形達8成，新北交通局表示，將再納入蘆洲區長榮路、新店區建國路、三民路、土城區明德路4處試辦，每路段各3格總計12格專用收費車格，會在辦理會勘後，預計今年5月上路。

新北市交通局指出，新北市交通局去年9月在板橋區公園街、文化路2段182巷、新莊區復興路1段、三泰路、八里區觀海大道、三重區新北環河快速道路下、中和區安和路7路段，試辦設置21格路邊「重機專用停車格」。採計次收費，4小時計費1次，每次30元。

交通局停車營運科長許元綺指出，7處路段試辦三個月獲大型重機族青睞，停放率最高逼近8成，因此交通局決定擴大試辦區域，造福更多大型重機族。

許芫綺說，試辦三個月以來，新莊區三泰路大型重機停車格停放率近8成，八里觀海大道停放率也超過7成，成效良好，喜歡假日騎著愛車遊山水的大型重機的騎士就說「謝謝聽到重機族的心聲！」

許芫綺表示，試辦期間依開單數據及民眾反應結果滾動式檢討，針對停放率高的地區增加停車格位，停放率較低的路段則視情形恢復成原有的汽車停車格，以符合當地停車需求。

許芫綺指出，交通局已預計選定蘆洲區長榮路、新店區建國路、三民路、土城區明德路等尚未規劃路邊大型重機專用格的地區優先擴大試辦，同時針對原有停放率較高的試辦路段再增設大型重機專用停車格，滿足更多大重機族群的停車需求，收費方式同樣採計次收費，4小時計費1次，每次30元，提供大重機車主比路邊汽車格更為優惠的費率。

交通局提醒大型重機車主，若車身超出專用停車格位尺寸，仍請將車停放於汽車格，以維停車秩序，交通局也將持續滾動式檢討試辦成效，更歡迎大型重機車族提供意見或建議。

停車格 重機

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