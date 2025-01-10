新北續增公幼 侯友宜：拚執政8年300班

新北市0至6歲學齡前幼童約18萬人，113學年度非營利幼兒園聯合開幕，市長侯友宜宣布將持續增設公幼，力拚執政8年達300班；114及115學年度將分別於板橋國中及板橋浮洲開辦旗艦型非營利幼兒園，各設18班，收托各約400人。

新北市公共化幼兒園2019年迄今已增設245班，整體平價教保總量達5萬3千人。市議員江怡臻表示，新北平價教保數字屬全台前段班。

侯友宜說，將持續在高需求區域利用學校閒置空間或爭取公益捐贈場地，增設非營利幼兒園。新北市非營利幼兒園總數已達41園。

教育局表示，近年挹注5億元增設9間非營利幼兒園共53班、收托1436人。各園皆打造特色課程，提供家長多元選擇。例如清水高中的非營利幼兒園有綠意寬闊的戶外場域，推動品格教育促進幼兒多元發展；桃子腳非營利幼兒園位於重劃區，推廣閱讀與生命教育；崁頂非營利幼兒園在淡海輕軌公園內，強調有趣、有愛、有夢的共學共融理念。

另外，新北市第124家五股五興公共托育中心昨開幕，建物原是舊五股戶政事務所，經社會局重新整修粉刷為白色，地方稱為「五股小白宮」，提供28名0至2歲嬰幼兒收托，即日起開放網路報名，2月11日上午10時公開抽籤。