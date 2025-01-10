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北市弱勢童難負擔社團費 議員籲補助

聯合報／ 記者洪子凱劉懿萱／連線報導

北市國小經濟弱勢學童參與社團比率僅約占3成，主因是社團費用沉重，但新北2021年起就補助低收入戶國小生參與社團，家長直指，108課綱後，升學不再只看成績，更著重在校表現，議員建議北市教育局祭出補助。教育局允諾評估。

新北教育局說，新北以學校的低收入戶數，每5人補助1名，補助額度是一項課後社團2千元，每人至多補助4千元，每年補助約130人；也透過企業捐助370萬，舉辦弱勢學生課輔，社團類型多元，共55所學校、199班、3170位學子受惠。

北市教育局統計，國小經濟弱勢有低收、中低收，加上家庭突遭變故、特殊情況、家庭所得收入低於35萬以下等共7736名學生，參與社團約2830人，但未補助社團費。

台北市國小家長聯合會榮譽會長官雲說，課綱調整後，考高中、大學不只看在校成績，更著重在校表現，社團也成為重要加分項目，許多家長開始讓孩子放學後改參加社團活動，有些學校會由學校教育儲蓄戶、家長會、畢聯會等支應社團費，但各校不一，教育局預算若有餘裕，該適時補助。

「盼能給孩子翻身機會。」議員何孟樺指出，聯合國兒童權利公約明定，應鼓勵提供適當文化、藝術、娛樂及休閒活動平等機會，課綱強調多元學習，例如體育性社團不只能夠鍛鍊學生身心，更有機會發現天賦，加入校隊。

教育局表示，國小社團活動開設均由學校課外社團委員會來審議，考量經費、師資等需求不一，需更進一步評估。

108課綱 北市 教育局

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