新北人口成長 議會擬增至68席

新北人口增長，市選委會日前發文給議員問卷調查，指人口改變，下屆選舉第2選區（林口、五股、泰山）席次將增1席至5席，第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）將減1席至9席，而第12選區（平地原住民）、第13選區（山地原住民）各增1席，總席次66席增為68席。

新北市選委會副總幹事黃堯章指出，席次會朝增至68席規畫，不過實際席次，會以選前6個月，也就是2026年5月最終人口數做確認。

依地方制度法規定，直轄市超過200萬人口，扣除原民議員席次，區域議員數不得超過62席，目前新北區域議員席次已額滿，在無法增加席次下，有選區增加席次，就有選區減少。

新北市選委會根據2024年12月人口404萬7001人，以區域議員6萬4278人可選1席議員計，第二選區總人數30萬1344人，應有4.6席議員，目前僅4席，應調為5席才能滿足選民需求。第八選區，總人數60萬7724人除以6萬4278人，應選出9.4席議員，目前10席，超過需求。

山地、平地原民席次不受62席區域議員限制，目前平地原民人口4萬1423人，每1萬356人選1席為標準，應增加至4席；山地原民目前人口2萬354人，每1萬177人選出1席，應增至2席。

第8選區下屆減至9席，恐影響藍綠布局。該選區目前藍5席、綠4席、無黨1席，過往藍營以現任優先提名，現任5席都想連任。綠營提名採初選民調，立委吳琪銘有意推派其子出馬，恐衝擊綠營選情。

國民黨議員江怡臻指出，土樹三鶯人口增多，少1席對民眾不公平，席次減少幾乎要定案，現任議員只能更努力。

江也說，有議員討論想重新畫分選區，有人希望土城與三峽、樹林與鶯歌分開，也有人認為土城一區，樹三鶯一區，「眉角」很多，還要再討論。

民進黨議員卓冠廷表示，第8選區人口逾60萬，正值快速發展，包括北大特區、鳳鳴地區、尖山地區有大量新移入家庭，地理位置串連北北桃生活圈樞紐，土樹三鶯發展只會加速不會趨緩。