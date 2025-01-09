黃牛新招！買娃娃送周董票 北市文化局重罰264萬

台北市府積極查緝黃牛，文化局表示，累計已裁罰34件、累計裁罰金額達到545萬8200元，其中，在周杰倫演唱會時，更發現假借賣玩具熊名義，贈送票券方式的「綁物出售」，開罰264萬6000元。提醒民眾，不管黃牛最後是否成交，都已觸法，可以每張票面金額裁罰50倍進行開罰。

文化局表示，周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會案件中，觸法民眾將原票價5880元，以假借販售3隻娃娃36萬元，每隻再贈送3張票券等形式，每張以4萬元加價轉售，販售多達9張，總金額高達36萬元。

文化局說，經警察局查獲後，由台北市府依照文化創意產業發展法規定及裁罰基準，販售金額超過票面金額或定價5倍以上，以每張票面金額裁罰50倍進行開罰。

文化局也說，近期出現多起變形賣票案件，企圖規避加價轉售事實，除了上述的以「綁物出售」方式，也有購買玩具公仔、簽名唱片、明星紀念物等贈送或綁售原價演唱會票券，均屬於黃牛加價轉售行為。

文化局發現，近期被裁罰案例包括未成年者、借用帳號或綁物出售等，初次觸法的年輕民眾，年紀最小甚至有未滿18歲，依文創法及行政罰法仍需承擔相關罰則，家長們也要多留意。

文化局提醒，民眾請謹慎保護個人資料、社群帳號、通訊軟體帳號等，勿將個人帳號借予親友使用，避免重要個人資料外洩或被做為不法使用，甚或觸犯共同犯罪嫌疑。

文化局也說，黃牛加價的行為無論最終是否成交，都已觸法。民眾若發現黃牛行為，可以到文化部檢舉專區，如具名檢舉查證屬實，將可按裁處罰鍰20%核發檢舉獎金，最高可得10萬元。