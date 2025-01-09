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消防特考班結業添335新兵 劉世芳勉戮力災害防救

中央社／ 台北9日電
內政部長劉世芳。記者陳正興／攝影
內政部長劉世芳。記者陳正興／攝影

警專今天舉行特考班結業典禮，共計1482名警、消學員結業，消防署指出，其中消防特考班335名學員也順利結訓，內政部劉世芳期勉秉持專業、敬業及團隊精神，戮力災害防救任務。

內政部消防署透過新聞稿表示，台灣警察專科學校今天舉辦112年度特考班結業典禮，由劉世芳主持；其中，消防特考班335名學員於去年1月，至消防署訓練中心接受為期1年的專業訓練，也於今天順利結訓，成為全國消防體系的重要新生力軍。

劉世芳致詞表示，恭喜在場的1482名警、消學員順利結業，也感謝所有學員和家長的支持，願意加入國家為民服務的行列，期勉學員們秉持著專業、敬業及團隊精神，一起維護國家社會安寧，並共同努力災害防救任務。

消防署指出，消防特考班學員從剛入訓時羽翼未豐，經接受各項專業薰陶，逐漸成為身強體壯，技能精湛的消防人員。劉世芳現場也頒發消防特考班各教授班成績第1名的獎狀，表揚8名優秀學員。

同時，今天結業的297名男性、38名女性消防特考班學員，明天將至各地方消防機關報到，並展開實務訓練。

消防署長蕭煥章表示，勉勵學員謹記訓練所學，投入消防工作、服務社會民眾，也不忘提醒大家要落實各項基本功，分發到實務單位後也要不斷訓練，以維護自身的救災安全。

蕭煥章提到，「114年消防特考班招生考試」將於3月7日至17日開放報名，6月14日至16日進行考試，政府未來5年將以每年招募1000名新進人員為目標，持續推動消防人力擴編計畫，進一步強化全國消防救災能力。

內政部 劉世芳 團隊

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