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強烈大陸冷氣團發威！2地低溫、短暫飄雨 這兩天恐跌破10度

蛇年生肖紀念套幣 淡水嬤不畏寒風清晨四點排隊搶頭香

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
蛇年紀念套幣開賣，淡水盧姓婦人凌晨四點就來排隊，也成功搶得頭香。 圖／紅樹林有線電視提供
蛇年紀念套幣開賣，淡水盧姓婦人凌晨四點就來排隊，也成功搶得頭香。 圖／紅樹林有線電視提供

「乙巳蛇年生肖紀念套幣」，今（9）日正式在台銀指定通路臨櫃銷售，而在新北市淡水區，一早受到強烈大陸冷氣團影響，溫度只有十度，但在淡水中山路上的台灣銀行淡水分行，依然還是可以看到排隊人潮，大約有八十多人在八點多時排隊，但現場最早到，搶得頭香的就是這一位盧姓婦人，雖然年紀已經65歲，但她還是在清晨四點，天還沒亮就來排隊。

盧姓婦人表示，過去每年都有蒐集生肖紀念套幣，已經買了24套，也就是12生肖蒐集2輪了，而今年她特別從淡水新市鎮，在清晨來到中山路上的台銀搶得頭香，不過面對寒冷的氣溫，也特別多帶了毛毯還有折凳，這次也一次買了2套，相當開心，可以蒐集紀念。

乙巳蛇年生肖紀念套幣，於今日上午9點開賣，台灣銀行淡水分行共分配550套，網路預購218套，現場臨櫃332套，每人限購2套。

淡水 生肖 蛇年

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影／蛇年套幣臨櫃開賣 民眾5點排隊搶頭香

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