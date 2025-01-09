議員要求大巨蛋財報出爐重談分潤 北市府盼等3年：財報數據較完整

台北大巨蛋啟用滿一年多，但分潤爭議遲未解，議會今審體育局預算，議員要求附帶決議，大巨蛋第一年財報出來後，市府應立即提出異議討論分潤，並將爭議問題一併與遠雄討論。市府回應，應等大巨蛋全區營運後，有完整3年財報再重啟分潤協商較合適。相關附帶決議送政黨協商。

議員許淑華指出，大巨蛋啟用至今包含包廂、演唱會震動皆出現爭議，而現行分潤制度也有疑慮，天后張惠妹開唱5場賺了22億，遠雄抽10%賺了2億多，但台北市政府僅能抽0.6%，換算下來只賺了1320萬，對台北市民並不公平，要求預算附帶決議，待大巨蛋財報出爐，市府應立即啟動分潤異議。

許淑華說，分潤協商市府也一併將爭議與遠雄討論，包含演唱會監測點應增加，包含目前只有3處，應在民宅周邊增加點位，且監測時間不應讓遠雄自己選，應該為舉辦演唱會、觀眾進散場等影響最劇烈時間加強監測。

體育局長王泓翔表示，包廂使用方式也持續與遠雄討論，分潤與顧問公司討論後認為應待大巨蛋整體園區包含飯店、百貨啟用後，待完整3年財報出爐，觀看整體獲利狀況，再來重啟分潤討論較為合適。