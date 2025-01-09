年前防搶演練 汐止警分局出動無人機科技圍捕

再半個多月就要過年了，汐止警分局在新台五路上的汐止區農會，進行了一場防搶演練，出動空拍機，運用科技進行偵查、攔截圍捕，一路追到姜子寮停車場攔截搶匪，剛好附近有遊客，也全程圍觀，直說演練真的好逼真。

伴隨著槍聲，兩名歹徒直接衝進農會裡大喊搶劫，這樣的畫面，真的好逼真，年關近，汐止警分局除了在轄內42間金融機構進行安全檢測演練，這次則協調汐止區農會，進行一場金融機構防搶演練，情境設定，有人持槍搶銀行，而行員很快的按鈴通報，警方快速到場，現場鑑識人員快速搜證，並且結合各機動組合警力，運用各重要聯外道路口攔截點、車牌辨識系統、AI巡防系統、無人機等，即時追緝攔截搶匪，演練過程中，偵查隊長也出來說明案情。

汐止警分局長徐俊生表示，防搶演練目的主要在訓練員警臨場應變能力，在春節期間，容易發生一些治安事件，要加強安全維護、提高警覺，並且提醒金融機構安全強化，這次演練結合各層次之機動組合警力，運用各重要聯外道路口攔截點、車牌辨識系統、AI巡防系統、無人機等，於重大刑案發生後，能即時追緝攔截罪犯、迅速破案。這次演練的過程中，透過智慧科技AI巡防系統追緝歹徒車輛，利用無人機在上空掌握動向及運用口袋戰術策略，將歹徒一路逼到姜子寮路停車場，歹徒在無路可逃之時，挾持一旁土地公廟進香的香客，偵查隊長於現場一聲令下，集結所有線上巡邏網以震撼彈攻堅，最後成功將人質救出並將2名歹徒逮捕。

這次演練雖然在各執行車輛上均貼有「攔截圍捕演練」字樣，且案發及逮捕現場均有舉牌告示演練之情況下，但還是吸引不少民眾圍觀，本來要到姜子寮公園、絕壁走走的遊客，都先停下來全程觀看，直說第一次遇到，真的好逼真。

徐俊生也針對加強重要節日安全工作進行宣導，在這項專案工作，總共有三大主軸，治安平穩、交通順遂、民眾安心，除了警察同仁需要努力之外，更需要所有民眾的配合，如果轄區內發現一些違法或是可疑的事件，請務必向警察單位通報，共同做一個查處，防範不法情事的發生，過年到了，也預祝大家新年快樂、吉祥如意。