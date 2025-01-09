書法班迎春揮毫 新北汐止自強里民索取春聯添喜氣

年關近，汐止區自強里書法班除了平時勤練書法，和往年一樣，過年前就會和里辦公處聯合舉辦迎春揮毫活動，現場老師、學員一起寫春聯送給民眾，今年汐止區長還有里長也到場，並且也露一手，提筆寫春聯，讓活動中心充滿濃濃的過節氣氛。

一進到自強市民活動中心，好熱鬧，充滿著濃濃的過年氣氛，三樓的桌上及牆上擺滿了各式各樣的吉祥春聯，從春、滿到門聯通通有，而且還有畫滿可愛討喜圖案的紅包袋，這些都讓民眾愛不釋手，就要過年了，也趕緊挑幾張要回家貼，增添喜氣。

二樓則是有老師跟學員現場揮毫，客製化春聯，想寫什麼可以排隊索取，這一天汐止區長林慶豐及里長康金龍也到場，並且拿起毛筆揮毫，里長寫了象徵吉祥的福字，而區長則是因應今年是蛇年，寫了蛇麼都好以及蛇麼都發，再用金色墨水寫吉祥如意，年味十足。

自強里長康金龍表示，書法班寫春聯，就想到春節腳步近了，每年都會舉辦迎春揮毫送春聯的活動，提供民眾免費索取，因為，書法班的學員都很熱心，平時認真在學習，過年到了辦成果展，也讓他們展現學習成果，和里民共享喜悅。

汐止區長林慶豐說，很開心來活動中心，感謝里長以及書法班的學員及老師，大概有30幾位的學員辦理了成果展，現場也發放春聯提供民眾領取，也要祝所有朋友蛇年「蛇福泰吉」，都能夠賺大錢、福氣平安。